Papa Francisco tem crise de asma prolongada e segue em estado crítico

O Papa Francisco, de 88 anos, continua internado no Hospital Gemelli, em Roma, e seu estado de saúde segue crítico após uma crise de asma prolongada neste sábado (22). Segundo um novo comunicado do Vaticano, ele precisou de oxigênio em alto fluxo e de uma transfusão de sangue.

“As condições do Santo Padre continuam críticas, portanto, como explicado ontem, o papa não está fora de perigo. Esta manhã, o Papa Francisco apresentou uma crise respiratória asmática de longa duração, que exigiu uma terapia de alto fluxo de oxigênio”, informou o boletim médico.

Exames de sangue indicaram um quadro de plaquetopenia, que é a redução do número de plaquetas no sangue, além de anemia, o que levou à necessidade de transfusão sanguínea. A plaquetopenia pode ser causada por diversas condições, como infecções, doenças imunológicas e deficiências vitamínicas, e, em alguns casos, requer transfusões de plaquetas.

Internação e quadro de saúde

Francisco está internado desde 14 de fevereiro, após dias sentindo dificuldades para respirar. No hospital, foi diagnosticado com pneumonia bilateral e uma infecção polimicrobiana. Apesar da gravidade da situação, os médicos informaram na sexta-feira (21) que ele não corria risco imediato de morte, mas ainda exigia cuidados constantes.

Por conta da idade e da saúde frágil, o papa deve continuar internado por pelo menos mais uma semana. Ele não está conectado a aparelhos de respiração nem apresenta quadro de sepse (infecção generalizada). Consegue caminhar a pequenas distâncias, mas sente dificuldades devido à respiração e a um problema prévio no joelho. Mesmo assim, se levanta com frequência e continua trabalhando sentado em sua poltrona. Os médicos também afirmaram que Francisco está ciente da gravidade de seu estado e pediu que todas as informações sobre sua saúde sejam divulgadas de forma transparente. Ainda segundo a equipe médica, o papa está se alimentando bem e com bom apetite. Seu organismo responde ao tratamento, mas o quadro pode mudar diariamente.

O Vaticano também informou que Francisco optou por não divulgar fotos neste período para evitar registros dele internado de pijama.

Compromissos cancelados

Devido ao seu estado de saúde, o pontífice não fará a tradicional oração do Angelus na Praça de São Pedro neste domingo (23). Além disso, todos os seus compromissos públicos foram cancelados para a próxima semana.

Mesmo hospitalizado, Francisco tem se mantido informado sobre os acontecimentos por meio da leitura de jornais, realiza algumas chamadas telefônicas e segue trabalhando em questões administrativas.