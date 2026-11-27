ONU alerta para agravamento da fome com guerra, custo de combustível e menor ajuda humanitária

O documento coloca o Sudão, o Iêmen, o Sudão do Sul, a Somália e o norte da Nigéria no nível mais alto de preocupação

A fome deve se agravar em 16 países nos próximos seis meses, e o Sudão e o Iêmen - ambos assolados por guerras - estão entre as cinco nações que enfrentam o risco mais grave, alertaram as agências de alimentação da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta sexta-feira.

O relatório Pontos Críticos de Fome, elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e pelo Programa Mundial de Alimentos (PMA), abrange o período de dezembro a maio de 2026. As agências apontaram para conflitos, a disparada nos custos dos combustíveis - associada à guerra no Oriente Médio - e cortes drásticos na ajuda humanitária como razões pela situação.

O documento coloca o Sudão, o Iêmen, o Sudão do Sul, a Somália e o norte da Nigéria no nível mais alto de preocupação. Todos os cinco têm aparecido na lista repetidamente desde 2022.

Os territórios palestinos foram rebaixados em um nível após o cessar-fogo em Gaza, em outubro de 2025; contudo, 67% da população de Gaza ainda enfrenta um quadro de fome em nível de crise ou pior, e o relatório alertou que essas melhorias são frágeis. Fonte: Associated Press.