Nova York decreta estado de emergência no feriado de Ação de Graças

Previsão de ventos fortes, chuvas e alagamentos causa preocupação para o feriado. Eventos tradicionais são adiados na cidade

A governadora da Nova York, Kathy Hochul, decretou estado de emergência em partes do Estado na quarta-feira, 25, devido à previsão de tempestade durante o feriado de Ação de Graças, celebrado nesta quinta-feira, 26.

Em comunicado, o governo estadual afirmou que a medida é válida em Long Island, na cidade de Nova York e no condado de Westchester. Entre esta quinta e a sexta-feira, 27, ventos fortes, chuvas intensas e inundações costeiras podem causar transtornos no trânsito e cortes de energia.

Foi emitido um aviso de ventos fortes, com rajadas de até 96 km/h, para a cidade de Nova York, válido entre às 10h desta quinta-feira e às 1h de sexta-feira. "Esses ventos podem derrubar árvores, galhos e linhas de energia, tornando os cortes de energia altamente prováveis. Viajar será perigoso, principalmente para veículos altos", disse a gestão estadual.

Na costa sul de Long Island, há previsão de inundações costeiras generalizadas de intensidade leve a moderada, com possibilidade de ocorrências localmente graves.

"Enquanto os nova-iorquinos se reúnem com seus amigos e familiares neste Dia de Ação de Graças, minha mensagem é simples: não subestimem o impacto desta forte tempestade costeira", disse Kathy.

A previsão indica um acumulado de chuva entre 25 e 50 milímetros, com volumes localizados podendo chegar a 75 milímetros. A taxa de precipitação poderá atingir entre 6 e 19 milímetros por hora, provocando pequenos alagamentos urbanos e em áreas com drenagem precária.

O governo estadual afirmou que a chuva e a neve, acompanhadas de ventos fortes, persistirão de sábado, 28, até a manhã de domingo, 29, principalmente no oeste e centro de Nova York, na região dos Finger Lakes, no Vale do Mohawk e na região norte do Estado.

Devido à previsão de tempestade, a rede de lojas de departamentos Macy's adiou a 100ª edição de seu tradicional desfile de Ação de Graças, em uma decisão sem precedentes. O evento estava originalmente programado para ocorrer nesta quinta-feira, mas foi remarcado para sábado.

Segundo a empresa, a decisão foi tomada "por excesso de cautela", após consultas com autoridades municipais sobre as condições climáticas severas.