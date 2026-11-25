Nos EUA, democratas conquistam ao menos 259 cadeiras na Câmara, maior número desde 1990

Até agora, os democratas ampliaram sua bancada na Câmara em 45 cadeiras em relação ao número que tinham no início do dia da eleição

Os democratas da Câmara dos EUA alcançaram seu melhor resultado em eleições gerais em décadas, garantindo ao menos 259 cadeiras. A vitória eleitoral representa proporções não vistas desde 1990, criando oportunidades de governo e forte pressão para cumprir promessas de campanha.

A marca de 259 cadeiras foi confirmada na terça-feira, 24, após a democrata Victoria Broderick derrotar o republicano Scott DesJarlais, no Tennessee. Três disputas para a Câmara permanecem em aberto, com decisões em Minnesota e Louisiana, esta última com segundo turno em dezembro. Os republicanos asseguram pelo menos 173 cadeiras na minoria.

Até o momento, os democratas ampliaram sua bancada na Câmara em 45 cadeiras em relação ao início do dia da eleição. Este número supera em cinco as 40 cadeiras conquistadas no primeiro mandato do presidente dos EUA, Donald Trump, durante as eleições de meio de mandato de 2018.

Cenário de governo dividido e agenda democrata

Este marco na Câmara, composta por 435 integrantes, estabelece um cenário de governo dividido. O Senado também ficará sob controle democrata, enquanto a presidência permanecerá nas mãos de um republicano. Fortalecidos pelo resultado, os democratas preparam uma agenda para os primeiros 100 dias, focada em combater o alto custo de vida. Paralelamente, planejam confrontar o presidente com uma ampla agenda de fiscalização durante o restante de seu segundo mandato.

A força da maioria democrata na história