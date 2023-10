Noivo pede ‘socorro’ bem na hora do sim no altar

Um noivo resolveu fazer “uma graça” na hora do casamento. Enquanto estavam no altar, ele mostrou para os convidados que estavam atrás do casal o seu celular no qual passava uma mensagem escrita “Help me”, que em tradução para o português significa “me ajude” ou “socorro”.

Se a intenção era viralizar, ele conseguiu, mas dividiu muito as opiniões, pesando mais para as críticas, com internautas dizendo que bastava ele não se casar se precisava se salvar do casamento. A maioria entendeu que ele estava fazendo uma piada, mas que era de “extremo mau gosto”.

Alguns se colocaram na pele da noiva e disseram que se vissem a “presepada” o deixaria plantado no altar.