TER · 03 NOV 2026Assine
TER · 03 NOV 2026
Edição impressaAssine
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

TENSÃO GLOBAL

Netanyahu reafirma foco no Irã antes de reunião com Trump em Washington

Líder israelense embarca rumo à capital americana visando reforçar aliança estratégica, além de prestar homenagens e debater trégua regional

Estadão Conteúdo

27 de julho de 2026 às 12:06

( Foto: Foto: Reprodução )

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiterou nesta segunda-feira (27) que discutirá "sobretudo o Irã" em seu encontro desta terça (28) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, onde também participará das cerimônias fúnebres do senador republicano Lindsey Graham.

Em publicação no X antes da viagem, Netanyahu destacou que será sua oitava reunião com Trump desde o início do segundo mandato do presidente americano, "mais do que com qualquer outro líder internacional". Segundo ele, o encontro abordará "todos os temas que estão sobre a mesa", com foco no Irã.

"O objetivo é claro: preservar a segurança de Israel, fortalecer seu poder e ampliar o círculo de paz ao nosso redor", escreveu. O premiê acrescentou que parte para a missão com o compromisso de garantir "a segurança, a força e o futuro do Estado de Israel".

A reunião ocorre em um momento de redução das hostilidades entre EUA e Irã. Após cerca de duas semanas de confrontos, nenhum dos dois países relatou ataques nos últimos três dias, enquanto mediadores liderados por Catar e Paquistão tentam aproximar Washington e Teerã para retomar negociações e preservar um cessar-fogo provisório.

No domingo, 26, o embaixador dos EUA na ONU, Mike Waltz, afirmou que Trump está "dando espaço às conversas". Ao mesmo tempo, o porta-voz da chancelaria iraniana, Esmaeil Baghaei, disse que mediadores seguem transmitindo mensagens entre os dois lados, embora "não haja negociações diretas" neste momento.

Durante a visita aos EUA, Netanyahu também prestará homenagem ao senador falecido Lindsey Graham, classificado pelo premiê como "um dos maiores amigos de Israel de todos os tempos".

A visita também ocorre em meio a uma nova controvérsia política nos EUA. No domingo, Netanyahu acusou o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, de "promover o ódio" após o democrata defender sua prisão caso participe da Assembleia Geral da ONU, em setembro, com base no mandado emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). O premiê classificou as acusações por crimes de guerra como "infundadas", enquanto Trump afirmou na semana passada que ele "não será preso, de forma alguma", nos EUA.

*Com informações da Associated Press

Assuntos relacionados

EUA
Israel
Netanyahu
Trump
funeral
Lindsey Graham