COP31 divulga minuta final sem mencionar combustíveis fósseis

Proposta apresentada na Turquia recebeu críticas por não prever medidas específicas para reduzir o uso de petróleo, gás e carvão

A minuta mais recente do acordo da COP31, realizada em Antalya, na Turquia, não menciona combustíveis fósseis nem estabelece medidas específicas para reduzir o uso de carvão, petróleo e gás. O documento foi apresentado na madrugada deste domingo (22) pelo ministro do Meio Ambiente turco, Murat Kurum, e recebeu um prazo curto para possíveis contestações antes da votação final.

A ausência de referências diretas à redução dos combustíveis fósseis provocou críticas de especialistas e organizações ambientais. A proposta também representa um recuo em relação ao compromisso firmado na conferência climática de Dubai, em 2023, que incluiu uma referência à transição para longe dessas fontes de energia.

COP31 propõe ampliar captura de carbono e eletrificação

Em outro ponto, o texto defende investimentos em tecnologias de captura e armazenamento de carbono, com a meta de processar 1 bilhão de toneladas métricas de emissões. A proposta tem apoio do setor industrial, mas preocupa grupos ambientais, que alertam para o risco de a tecnologia ser usada para justificar a continuidade da exploração de combustíveis fósseis.

A minuta também estabelece como objetivo aumentar a participação da eletricidade no consumo final de energia, passando dos atuais 21% para 35% até 2035. A medida busca incentivar a substituição de transportes e processos industriais movidos a gás e carvão por alternativas elétricas.

A proposta, no entanto, também recebeu críticas por não determinar que a eletricidade utilizada venha exclusivamente de fontes renováveis.

Panamá ameaça rejeitar acordo da COP31

A COP31 deveria ter sido encerrada na última sexta-feira, mas as negociações continuam. O Panamá já anunciou que pretende se opor a qualquer acordo que não estabeleça limites para a produção de petróleo e não contemple demandas de financiamento para a adaptação às mudanças climáticas.