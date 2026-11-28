Milei diz que não quer convite para posse de Lula

Presidente argentino chamou Lula de corrupto e criticou decisões do governo brasileiro sobre a representação diplomática na Argentina

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que não tem interesse em ser convidado para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para 5 de janeiro. Em entrevista à CNN em espanhol, o argentino comentou pela primeira vez a decisão do governo brasileiro de não incluí-lo na lista de convidados para a solenidade.

Questionado sobre a possibilidade de manter uma boa relação com o Brasil, Milei afirmou que, apesar das divergências políticas, os laços comerciais entre os dois países não foram afetados. “Comercialmente, a relação entre Argentina e Brasil está intacta”, declarou.

O presidente argentino também disse ter sido alvo de insultos de Lula e de ministros brasileiros. Ao comentar sua relação com o chefe do Executivo brasileiro, voltou a chamá-lo de corrupto.

“Eu não minto sobre ele. Quando digo que é um corrupto, é um corrupto. Quando digo que foi um presidiário, foi um presidiário. E, além disso, ele saiu da prisão não porque ficou provado que era inocente, mas por um recurso administrativo”, afirmou Milei.

Relação diplomática

As declarações ocorrem dias depois de o governo brasileiro decidir que o embaixador Julio Bitelli não retornará ao posto em Buenos Aires. O Ministério das Relações Exteriores também confirmou que Milei não será convidado para a posse de Lula.

As decisões são uma reação a novas manifestações de autoridades argentinas sobre o processo eleitoral brasileiro. No sábado, o chanceler argentino, Pablo Quirno, comentou a ausência de uma manifestação de Milei para cumprimentar Lula pela vitória e afirmou que “houve situações dentro do processo eleitoral que, de certa forma, colocaram em dúvida todo o cenário”.

No fim de outubro, interlocutores da diplomacia brasileira indicavam que a tendência era convidar tanto Milei quanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a cerimônia.

A relação entre os governos já estava desgastada desde julho, quando o Itamaraty convocou Bitelli para consultas após declarações de Milei durante uma convenção nacional do Partido Liberal (PL), que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência.

Na ocasião, o argentino chamou Lula de “presidiário” e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de “lixo careca”.