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Mídia iraniana confirma ataque dos EUA na província de Hormozgan

Até o momento, não há confirmação de qualquer impacto na cidade portuária de Bandar Abbas.

Estadão Conteúdo

18 de julho de 2026 às 22:11

Ataques noturnos dos EUA contra o Irã deixam oito mortos

Ataques noturnos dos EUA contra o Irã deixam oito mortos ( Foto: Foto: CENTCOM via CNN )

A província iraniana de Hormozgan confirmou que um local nas proximidades da ilha de Qeshm, no Estreito de Ormuz, foi alvo de um ataque militar dos Estados Unidos às 21h10 (horário de Brasília) deste sábado, 18, segundo informação divulgada pela agência estatal Irna.

De acordo com a Irna, o comunicado atribuído ao governo provincial afirma que, até o momento, não há confirmação de qualquer impacto na cidade portuária de Bandar Abbas.

Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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