Maduro volta a tribunal em NY para audiência preliminar em caso de tráfico de drogas

Maduro, de 63 anos, e sua esposa, Cilia Flores, de 69, permanecem detidos em uma prisão no Brooklyn

Nicolás Maduro comparece novamente ao tribunal nesta quarta-feira (22), acompanhado por seus advogados. Ele deve contestar a ação militar dos EUA que o removeu do poder na Venezuela e o levou a Nova York para responder a acusações de tráfico de drogas.

Maduro, de 63 anos, e sua esposa, Cilia Flores, de 69, permanecem detidos em uma prisão no Brooklyn. Eles foram capturados por forças americanas em sua residência em Caracas, durante uma operação surpresa ocorrida de madrugada, e levados a Nova York em janeiro.

Ambos os acusados declararam-se inocentes das imputações. Eles enfrentam a possibilidade de uma condenação à prisão perpétua, caso um júri os considere parte de uma conspiração para enviar cocaína aos EUA.

Acusações de Tráfico e Sequestro

O governo do ex-presidente Donald Trump defendeu a operação como uma "ação cirúrgica de aplicação da lei", parte de um caso criminal iniciado há seis anos. Por outro lado, Maduro declara-se prisioneiro de guerra e classifica sua captura como um sequestro.

Promotores americanos acusam Maduro de participar de uma conspiração para transportar milhares de toneladas de cocaína para os EUA. A ação teria ocorrido em conluio com autoridades venezuelanas, visando beneficiar chefes do tráfico de drogas.

"Eu não sou culpado. Sou um homem decente, o presidente constitucional do meu país", afirmou Maduro em espanhol. A declaração foi feita durante a audiência de formalização das acusações, em janeiro.

Estratégia da Defesa

O advogado de Maduro, Barry Pollack, declarou que pretende contestar a legalidade do que ele descreve como "abdução militar" de seu cliente. A defesa argumenta sobre a legitimidade da operação.

A defesa sustenta que questões jurídicas complexas exigem exame do tribunal. Este processo é considerado necessário antes que qualquer julgamento possa efetivamente ter início.