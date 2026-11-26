O Desfile do Dia de Ação de Graças da Macy's foi adiado para sábado, devido à previsão de uma tempestade com ventos fortes em Nova York durante o tradicional evento, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira.
O 100º desfile anual, originalmente agendado para quinta-feira, 26, foi transferido "por precaução" e após consulta com autoridades municipais, informou a Macy's em comunicado.
"Nossa equipe está trabalhando na complexa logística operacional necessária para dar vida ao desfile no sábado, e compartilharemos mais detalhes", disse a empresa.