Macy's adia tradicional Desfile de Ação de Graças por previsão de tempestade

O Desfile do Dia de Ação de Graças da Macy's foi adiado para sábado, devido à previsão de uma tempestade com ventos fortes em Nova York durante o tradicional evento, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira.

O 100º desfile anual, originalmente agendado para quinta-feira, 26, foi transferido "por precaução" e após consulta com autoridades municipais, informou a Macy's em comunicado.