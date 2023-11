Lula se reúne com príncipe herdeiro da Arábia Saudita para discutir investimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, nesta terça-feira, 28, em Riad. Em publicações nas redes sociais, Lula mencionou que abordaram temas relacionados a investimentos sauditas no Brasil, abrangendo diversos setores, além de discutirem o potencial de exportações brasileiras para o país árabe.

Esta não é a primeira vez que os líderes se encontram; em setembro, durante a Cúpula do G-20 na Índia, Lula e bin Salman tiveram sua primeira reunião. Na ocasião, o governo brasileiro anunciou as boas-vindas à Arábia Saudita como novo membro do BRICS, bloco que foi ampliado no mesmo ano, incluindo também Argentina, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã.

VEJA MAIS

Vale destacar que o regime de Mohammed Bin Salman é alvo de controvérsias, sendo acusado globalmente de envolvimento no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, ocorrido em 2018 no consulado saudita em Istambul, na Turquia. Embora uma investigação americana tenha apontado sua aprovação para o assassinato, o príncipe herdeiro nega qualquer envolvimento.

Apesar das acusações, os Estados Unidos estavam em processo de negociação de um acordo de segurança com a Arábia Saudita, que incluiria a normalização das relações com Israel, semelhante aos Acordos de Abraão. No entanto, essas negociações foram interrompidas devido aos eventos na Faixa de Gaza.