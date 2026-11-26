Kuwait afirma ter interceptado drones provenientes do Irã

O Ministério da Defesa do Kuwait informou ter interceptado drones provenientes do Irã, cujos destroços mataram dois cidadãos italianos e feriram outras duas pessoas. Segundo a diplomacia italiana, as vítimas trabalhavam na manutenção de sistemas de radar. Até o momento da publicação desta nota, Teerã não reivindicou a autoria do ataque.

No entorno do Estreito de Ormuz, a agência britânica de Operações de Comércio Marítimo (UKMTO, na sigla em inglês) informou que dois petroleiros foram atingidos por projéteis não identificados, sem deixar feridos entre os tripulantes.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) alegou que as embarcações atingiram minas navais ao tentar atravessar a região sem autorização iraniana. De acordo com o UKMTO, 17 navios-tanque foram atingidos no Estreito de Ormuz desde 1º de novembro.

Israel

Na Faixa de Gaza, ataques israelenses deixaram dez palestinos mortos, segundo autoridades hospitalares, informou a Associated Press. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, anunciaram a morte de Khaled Abu Nada, responsável por assuntos econômicos e educacionais do Hamas no enclave.