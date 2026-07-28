Kremlin acusa Ucrânia de ampliar 'atividade terrorista' e nega pedido de ligação Trump-Putin

Porta-voz disse que Moscou não recebeu qualquer solicitação de Washington para organizar uma conversa telefônica entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump

Presidente Putin permanece em Moscou durante rebelião do grupo mercenário ( Foto: Reprodução / Vídeo / Kremlin )

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acusou nesta terça-feira a Ucrânia de expandir sua "atividade terrorista" para além do conflito bilateral. Peskov afirmou que a ameaça "deve ser impedida e eliminada definitivamente".

Em declarações ao pool de imprensa do Kremlin, Peskov disse que o "regime de Kiev continua sua atividade terrorista e expande constantemente a geografia de sua atividade terrorista".

O porta-voz alegou que a Ucrânia realizou um "ataque terrorista" contra a Alemanha, explodindo o gasoduto Nord Stream. Ele também citou ataques à infraestrutura do Consórcio do Oleoduto do Cáspio (CPC/KTK), no Cazaquistão, e a explosão de um navio mercante iraniano no Mar Cáspio.

Contato entre potências

Questionado sobre uma possível conversa telefônica entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump, o porta-voz respondeu que "até o momento não há nenhum pedido" oficial de Washington.

Ainda assim, Peskov ressaltou que os contatos de trabalho entre Rússia e Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia continuam a ocorrer.

Pauta de Washington

Ao comentar a prevista conversa entre Trump e o presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, Peskov afirmou que Washington "nunca abandonou a pauta ucraniana".