Justiça da Espanha concede anistia definitiva a líder separatista catalão Carles Puigdemont

Mesmo após a revogação da ordem de prisão, Puigdemont afirmou que não voltaria ao país antes das eleições de 29 de novembro

O Supremo Tribunal da Espanha aplicou a lei de anistia ao líder separatista catalão Carles Puigdemont e encerrou o processo contra ele por seu envolvimento na tentativa fracassada de secessão da Catalunha, em 2017. A decisão permite que ele retorne livremente ao país nove anos depois.

"Declara-se o arquivamento definitivo dos fatos (...), em razão da extinção da eventual responsabilidade penal por anistia de Carles Puigdemont", afirmou a decisão do Supremo Tribunal, divulgada nesta segunda-feira, 23, que representa a última etapa da aplicação da controversa lei aprovada pelo Parlamento espanhol em 2024.

A decisão ocorre depois que o tribunal revogou, em outubro, a ordem de prisão contra Puigdemont. Ela foi anunciada a menos de uma semana das eleições gerais de 29 de novembro na Espanha, após uma legislatura marcada, entre outros acontecimentos, pela aprovação da lei de anistia.

A controversa legislação foi a contrapartida que o socialista Pedro Sánchez teve de oferecer para conseguir ser reconduzido ao cargo de primeiro-ministro no fim de 2023, graças, entre outros fatores, ao apoio indispensável dos partidos independentistas catalães, incluindo o Junts per Catalunya, de Puigdemont.

Embora o Parlamento tenha aprovado a lei há dois anos, Puigdemont e outros líderes independentistas ainda não haviam conseguido se beneficiar dela porque o Supremo Tribunal decidiu que a medida não se aplicava aos investigados pelo crime de desvio de recursos públicos.

No entanto, o Tribunal Constitucional, ao qual os envolvidos haviam recorrido, validou a aplicação da lei em outubro. Pouco depois, o Supremo revogou as ordens de prisão contra eles.

Puigdemont, então presidente da Catalunha, região do nordeste da Espanha, mudou-se para a Bélgica poucos dias depois de o Parlamento catalão declarar, sem sucesso, a independência da região, em outubro de 2017. Com isso, evitou ser preso, ao contrário de outros integrantes de seu governo.

Desde então, ele retornou à Espanha apenas brevemente, por algumas horas, em 2024.

Mesmo após a revogação da ordem de prisão, Puigdemont afirmou que não voltaria ao país antes das eleições de 29 de novembro.