Irã rebate acusações de Israel sobre armas químicas e alerta para tentativa de nova guerra

O ministro ressaltou que o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) e membro da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW, na sigla em inglês)

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, rebateu nesta quarta-feira (25) as acusações de Israel de que Teerã estaria desenvolvendo armas químicas e ocultando o armamento em fábricas farmacêuticas. Em publicação no X, o chanceler iraniano acusou o governo israelense de tentar induzir os Estados Unidos a entrar em uma nova guerra contra a República Islâmica.

"O objetivo de Israel é audacioso: enganar os EUA para que travem mais uma guerra em seu nome, ao mesmo tempo que colocam pacientes iranianos na mira", afirmou Araghchi.

O ministro ressaltou que o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) e membro da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW, na sigla em inglês), além de ter sido vítima do uso de armas químicas pelo regime de Saddam Hussein, no Iraque.

Araghchi acusou ainda Israel de possuir centenas de ogivas nucleares e de ter arrastado os EUA para duas guerras "fracassadas" contra o Irã no último ano. "Como o mundo inteiro já sabe: com Israel, toda acusação é uma confissão", acrescentou.