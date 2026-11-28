Irã: Guarda Revolucionária diz que força aeroespacial se torna exportadora de armamentos

O porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), general Mohammadi, afirmou que a força aeroespacial do grupo passou por uma "revolução histórica", deixando de ser importadora para se tornar exportadora de armamentos. Mohammadi declarou que a tecnologia aérea iraniana teria superado a de seus adversários.

Segundo Mohammadi, o drone Shahed-136 "é hoje copiado" em diversos países, "inclusive nos Estados Unidos", onde, segundo ele, seria produzido e utilizado sob outros nomes. Ele também afirmou que a força aeroespacial exporta produtos como o míssil Arman, o drone 358 e o sistema de defesa aérea 3rd Khordad, e que a prioridade dada ao desenvolvimento de mísseis teria permitido ao Irã "resistir ao equipamento do inimigo".

O porta-voz disse ainda que, "nas últimas uma ou duas semanas", o Irã derrubou "sete drones de reconhecimento MQM-170 intactos", o que, para ele, seria evidência de superioridade tecnológica. Mohammadi acrescentou que, após a chamada "guerra dos doze dias", a força aeroespacial do IRGC teria conseguido atingir 260 "aeronaves inimigas". As declarações não foram confirmadas de forma independente.