A Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) afirmou na noite deste sábado, 28, que três petroleiros "infratores" entraram em uma "área proibida" a leste do Estreito de Ormuz após desativarem seus sistemas de identificação e navegação. Segundo a nota, por volta das 23h no horário local (por volta das 16h30 no horário de Brasília), um dos navios teria colidido com uma mina marítima, pegado fogo e parado de se mover, enquanto os outros dois petroleiros que o acompanhavam teriam mudado de rota e retornado ao Golfo Pérsico.
Ainda de acordo com a comunicação atribuída às relações públicas da Marinha iraniana, o Irã reiterou a exigência de cumprimento das regras de trânsito e de coordenação com as Forças Armadas para navegação na área. O Irã, ainda segundo a nota, declarou que o Estreito de Ormuz "nunca será reaberto" até que os "objetivos e demandas" do país sejam alcançados.
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