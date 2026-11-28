A Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) afirmou na noite deste sábado, 28, que três petroleiros "infratores" entraram em uma "área proibida" a leste do Estreito de Ormuz após desativarem seus sistemas de identificação e navegação. Segundo a nota, por volta das 23h no horário local (por volta das 16h30 no horário de Brasília), um dos navios teria colidido com uma mina marítima, pegado fogo e parado de se mover, enquanto os outros dois petroleiros que o acompanhavam teriam mudado de rota e retornado ao Golfo Pérsico.