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Irã alerta para resposta não pacífica por eventual apreensão de bens pelos EUA

O Exército do Irã afirmou que ataques iranianos atingiram instalações militares dos EUA na base de Al-Azraq

Estadão Conteúdo

24 de julho de 2026 às 07:22

EUA vive impasse em meio à guerra

EUA vive impasse em meio à guerra ( Foto: Foto: Canva )

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, alertou contra a apreensão dos bens iranianos e afirmou que "o caos e a instabilidade resultantes de tal processo não serão nem agradáveis nem pacíficos", em declaração divulgada nesta sexta-feira (24) pelo Telegram.

"A apreensão de bens de um país para pagar por potenciais e não relacionadas reivindicações futuras cria um precedente perigoso e incendiário", escreveu, sem mencionar explicitamente os EUA. Na quinta-feira, 23, o presidente americano, Donald Trump, defendeu o uso de fundos congelados iranianos para pagar danos à navegação.

Araghchi ainda declarou que "aqueles que acolhem ou se beneficiam" de tais recursos devem lembrar que, "quando os governos tornam o confisco de bens alheios uma prática normal, nenhum bem estará seguro ou protegido".

Pouco depois da declaração do chanceler, o Exército do Irã afirmou que ataques iranianos atingiram instalações militares dos EUA na base de Al-Azraq, na Jordânia, e na base aérea Sheikh Isa, no Bahrein, onde sirenes de alerta foram acionadas.

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