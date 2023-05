Ingestão do hormônio melatonina em gomas pode trazer risco à saúde das crianças

Resultados de um estudo publicado na revista científica Jama Network apontam que 88% dos produtos rotulados constam informações incorretas sobre a quantidade de melatonina presente em gomas vendidas em farmácias norte-americanas e que são descritas em suas embalagens.

A descoberta acende o alerta dos pais em relação aos seus filhos, que geralmente ingerem o hormônio em goma.

Pesquisadores da Cambridge Health Alliance e da Universidade do Mississippi descobriram que dos 25 produtos analisados, 22 tinham uma rotulagem inadequada, com a quantidade real do hormônio variando de 74% a 347% da concentração indicada no rótulo, o que significa a quantidade quatro vezes maior do que o informado, o que pode colocar em risco a saúde das crianças.

O estudo traz ainda um dado do Centro de Controle de Intoxicações dos EUA que aponta que, de 2012 a 2021, o número anual de intoxicações entre crianças no país aumentou 530%, e a melatonina se tornou a substância ingerida de forma acidental com mais frequência entre crianças em 2020.

Nos Estados Unidos, a ingestão foi responsável por mais de 4 mil internações, sendo que 287 pacientes pediátricos necessitaram de cuidados intensivos e duas crianças morreram.

A Academia Americana do Sono recomendou que os pais procurem um médico antes de dar melatonina aos filhos.

No Brasil, com a liberação do uso da melatonina como suplemento alimentar, as crianças também correm risco de intoxicação, seja pelo consumo acidental ou pelo uso sem orientação de um médico. O problema pode estar no formato apresentado da melatonina, que em gomas, lembram inocentes doces consumidos pela criançada e que pode chamar a atenção dos pequenos.