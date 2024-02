Incêndios florestais já causaram 112 mortes no Chile

O número de mortes provocadas pelos incêndios florestais no Chile já chega a 112. Este é considerado o pior desastre natural do país desde o terremoto que matou cerca de 500 pessoas, em 2010. As regiões de Viña del Mar e Valparaíso, que são destinos turísticos procurados, estão entre as áreas mais atingidas. O incêndio ganhou força na sexta-feira (2) e, nesta segunda-feira (5), equipes de resgatem seguem tentando conter as chamas.

Para o presidente chileno Gabriel Boric, o país enfrenta uma "tragédia de grande magnitude". “Estamos juntos, todos nós, lutando contra a emergência. A prioridade é salvar vidas”, declarou.

Por volta de 14 mil casas foram danificadas pelo fogo somente nas áreas de Viña del Mar e Quilpué, segundo o Ministério do Interior.

Foi implementado pelo governo um toque de recolher a partir das 21h nas regiões mais atingidas, devido a situação de emergência. Também houve a convocação de militares para ajudar os bombeiros no combate às chamas.