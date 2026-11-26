Imigrante é preso pelo ICE após ganhar US$ 1 milhão na loteria nos EUA

As regras da Loteria de Massachusetts não exigem que os participantes tenham situação migratória regular

Imigrante é preso pelo ICE após ganhar US$ 1 milhão na loteria nos EUA ( Foto: Reprodução )

Um imigrante salvadorenho foi preso pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) poucos dias depois de ganhar US$ 1 milhão na loteria de Massachusetts. Ariel Antonio Velasquez-Morales foi detido por causa de uma ordem de deportação emitida em 2014, segundo informações divulgadas pelas autoridades americanas.

O caso ganhou repercussão depois que a Loteria de Massachusetts publicou, em 21 de novembro, uma foto do imigrante segurando um cheque simbólico de US$ 1 milhão. A imagem foi divulgada três dias após a concessão do prêmio e recebeu diversas mensagens de felicitações nas redes sociais. As regras da Loteria de Massachusetts não exigem que os participantes tenham situação migratória regular nos Estados Unidos para concorrer aos prêmios.

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Nos comentários, internautas comemoraram a conquista e desejaram que o ganhador pudesse realizar seus sonhos. A situação, no entanto, teve outro desdobramento: poucos dias depois, Velasquez-Morales foi detido por agentes de imigração.

Em declaração enviada ao jornal britânico Daily Mail, Micah Bock, diretor-assistente de Relações Públicas do ICE, comentou a prisão. “É como se a sorte dele tivesse acabado”, afirmou.

Imigrante tinha ordem de deportação desde 2014

Segundo o ICE, Velasquez-Morales entrou ilegalmente nos Estados Unidos em maio de 2013, pela região de Roma, no estado do Texas, próximo à fronteira com o México.

Na ocasião, agentes da Patrulha de Fronteira emitiram uma notificação para que ele comparecesse perante um juiz de imigração. Conforme a agência, o imigrante foi liberado e recebeu uma lista de prestadores de serviços jurídicos gratuitos. O procedimento ocorreu durante o governo do então presidente Barack Obama.

Em abril de 2014, um juiz de imigração determinou a deportação do salvadorenho. Mesmo após a decisão, ele permaneceu nos Estados Unidos, segundo as autoridades americanas.

David Wesling, diretor interino do escritório de Operações de Fiscalização e Remoção do ICE em Boston, afirmou ao jornal Boston Herald que o imigrante desrespeitou a ordem judicial por mais de 12 anos. Velasquez-Morales permanece sob custódia do ICE e aguarda os procedimentos para deportação.