Haiti chega a acordo com El Salvador para construir novas prisões após a visita do ministro

O anúncio, feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública do Haiti, Patrick Pélissier, ocorreu após sua missão oficial a El Salvador

O Haiti anunciou nesta sexta-feira, 20, um acordo com El Salvador para a construção de novas prisões, no âmbito do fortalecimento da cooperação entre os dois países após o envio de tropas salvadorenhas para combater gangues na nação caribenha.

O anúncio, feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública do Haiti, Patrick Pélissier, ocorreu após sua missão oficial a El Salvador. A primeira prisão será inaugurada em breve, já que o primeiro-ministro ordenou que sua construção fosse acelerada. Será uma das três prisões construídas por uma empresa salvadorenha em colaboração com uma empresa haitiana, segundo o ministro.

Estima-se que as gangues controlem 70% da capital do Haiti e extensas áreas da região central do país.

Pélissier elogiou a prisão de segurança máxima CECOT de El Salvador, que visitou durante sua estadia na cidade para uma conferência internacional. El Salvador está sob estado de exceção desde 2022, o que manteve mais de 90 mil pessoas encarceradas sem acesso a visitas familiares. Os Estados Unidos também deportaram venezuelanos e salvadorenhos para o CECOT, que denunciaram torturas após sua libertação.

O Haiti tem tido dificuldades para encontrar a infraestrutura adequada para abrigar os detidos depois que poderosas gangues atacaram as duas maiores prisões do país em 2024 e libertaram milhares de presos.

As prisões haitianas são conhecidas há muito tempo por sua grave superlotação; especialistas em direitos humanos alertam que os presos dormem em pé e que centenas morreram nos últimos anos. Uma visita da Associated Press a uma das prisões haitianas em 2023 revelou condições horríveis, com presos sedentos e famintos.

O anúncio ocorre após as Forças Armadas de El Salvador informarem hoje que dois de seus soldados morreram e outros dois ficaram feridos em uma explosão enquanto manuseavam explosivos em um acampamento no Haiti, onde o presidente salvadorenho Nayib Bukele enviou tropas em meio à grande expectativa de muitos haitianos.