Hackers invadiram a Cloud One, plataforma de computação em nuvem da Força Aérea dos Estados Unidos, apurou a agência de notícias britânica Reuters nesta sexta-feira, 2. A invasão pode ter comprometido dados confidenciais de natureza tática, além de informações sobre pessoal e logística.
De acordo com a agência de notícias, o ataque foi descoberto há cerca de um mês, durante uma atualização do sistema. A Reuters não conseguiu identificar os responsáveis, nem determinar a extensão total da invasão ou se algum dado foi vazado.
A Força Aérea afirmou que "não comenta a situação de segurança, as vulnerabilidades ou o estado operacional de redes e sistemas específicos". A instituição também afirmou: "Adotamos continuamente medidas prudentes para proteger as informações, os sistemas e as capacidades operacionais do Departamento da Força Aérea".
O Cloud One é considerado uma das maiores plataformas em nuvem das Forças Armadas dos EUA.
A Reuters informou que os investigadores chamaram o Cyber Command, a força cibernética das Forças Armadas dos EUA, para avaliar os prejuízos.
Lançado em 2017, o sistema funciona como um balcão único para as necessidades de TI da Força Aérea. Ele reúne os recursos de quatro provedoras de nuvem (Microsoft, Amazon, Oracle e Alphabet) e sustenta dezenas de aplicativos, inclusive os que gerenciam dados de pessoal, pagamentos, logística e manutenção.