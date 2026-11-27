Hackers invadem plataforma de dados da Força Aérea dos EUA, diz agência

De acordo com a agência de notícias, o ataque foi descoberto há cerca de um mês, durante uma atualização do sistema

Hackers invadiram a Cloud One, plataforma de computação em nuvem da Força Aérea dos Estados Unidos, apurou a agência de notícias britânica Reuters nesta sexta-feira, 2. A invasão pode ter comprometido dados confidenciais de natureza tática, além de informações sobre pessoal e logística.

De acordo com a agência de notícias, o ataque foi descoberto há cerca de um mês, durante uma atualização do sistema. A Reuters não conseguiu identificar os responsáveis, nem determinar a extensão total da invasão ou se algum dado foi vazado.

A Força Aérea afirmou que "não comenta a situação de segurança, as vulnerabilidades ou o estado operacional de redes e sistemas específicos". A instituição também afirmou: "Adotamos continuamente medidas prudentes para proteger as informações, os sistemas e as capacidades operacionais do Departamento da Força Aérea".

O Cloud One é considerado uma das maiores plataformas em nuvem das Forças Armadas dos EUA.

A Reuters informou que os investigadores chamaram o Cyber Command, a força cibernética das Forças Armadas dos EUA, para avaliar os prejuízos.