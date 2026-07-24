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Guterres diz na ONU que situação no Oriente Médio 'está saindo do controle'

Estadão Conteúdo

23 de julho de 2026 às 22:06

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse nesta quinta-feira, 23, que a situação no Oriente Médio "está saindo do controle" e "oscilando à beira do inimaginável", mas ressaltou que as divisões geopolíticas não são motivo para "inação ou omissão".

Ao discursar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o secretário-geral afirmou que "os conflitos estão aumentando em número, complexidade, duração e alcance", com maior desrespeito ao direito internacional, impunidade, e violações ficando sem resposta.

O Oriente Médio, afirmou Guterres, "está sendo puxado para um círculo de confrontação cada vez mais amplo. Uma crise alimenta a outra. Uma escalada desencadeia a seguinte", e "à medida que essa dinâmica se espalha, os objetivos políticos ficam cada vez mais obscurecidos pelo próprio confronto".

Guterres ainda elogiou a iniciativa do Paquistão para fortalecer mecanismos de solução pacífica de controvérsias, dizendo que a medida é particularmente importante num momento em que conflitos se intensificam no Oriente Médio e em outras regiões.

"Quero reconhecer a mediação do Paquistão e de países da região que trabalham para reduzir tensões e criar espaço para o diálogo", disse.

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