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Ex-ministra do Reino Unido foi morta em ataque premeditado, diz polícia britânica

Estadão Conteúdo

A ex-política do Reino Unido e participante de reality shows Ann Widdecombe foi morta em um "ataque premeditado", embora o motivo ainda esteja sendo investigado, informou a polícia antiterrorista britânica nesta terça-feira, 14.

Um homem de 28 anos preso sob suspeita de homicídio e crimes de terrorismo permanece detido com base em um mandado de prisão prolongada nos termos da Lei Antiterrorismo, que permite que a polícia o interrogue por até mais uma semana.

"Está claro que este foi um ataque direcionado", disse Laurence Taylor, chefe da Polícia Nacional Antiterrorismo, aos repórteres. "Ainda estamos trabalhando para entender a extensão de qualquer planejamento ou preparação, bem como a motivação por trás desse ataque."

A morte de Widdecombe, de 78 anos, chocou a classe política britânica, onde ela era conhecida há muito tempo por suas opiniões socialmente conservadoras e sem rodeios, opondo-se ao aborto e à expansão dos direitos LGBTQIA+.

A polícia antiterrorista assumiu a investigação na segunda-feira, 13, após a descoberta de novas evidências. A Polícia de Devon e Cornualha foi criticada por ter afirmado inicialmente que não se acreditava que o assassinato fosse um crime relacionado ao terrorismo e que não havia nada que sugerisse que fosse motivado politicamente.

A polícia acredita que Widdecombe tenha sido atacada na quarta-feira, 8 de julho, pouco depois do meio-dia. Ela não compareceu a uma entrevista marcada para a TV cerca de uma hora depois e foi encontrada morta no dia seguinte em sua casa isolada no campo, em um vilarejo no sudoeste da Inglaterra.

A polícia não divulgou a causa da morte, limitando-se a informar que ela havia sofrido "ferimentos graves". Laurence Taylor classificou o caso como um "ataque brutal contra uma senhora de 78 anos em sua própria casa".

O suspeito foi preso no sábado, 11, no condado de South Yorkshire, no norte da Inglaterra, a mais de 320 quilômetros da vila de Haytor, onde Widdecombe morreu. A polícia realizou buscas extensas na residência do suspeito e Taylor afirmou que encontraram indícios de planejamento, mas se recusou a fornecer detalhes.

O homem foi preso no sábado sob suspeita de homicídio, mas novas evidências encontradas enquanto ele estava sob custódia levaram a polícia a prendê-lo novamente sob suspeita de prática, preparação ou instigação de atos de terrorismo. O suspeito não teve seu nome divulgado porque ainda não foi indiciado.

Widdecombe integrou a Câmara dos Comuns de 1987 a 2010, ocupando cargos como o de ministra das Prisões no governo conservador do primeiro-ministro John Major na década de 1990. Ela ganhou fama após deixar o Parlamento como participante dos reality shows Strictly Come Dancing e Celebrity Big Brother.

Posteriormente, ela filiou-se ao Partido do Brexit, tendo atuado brevemente como deputada do Parlamento Europeu antes da saída do Reino Unido da União Europeia em 2020. Mais recentemente, ela filiou-se ao partido anti-imigração Reform UK, aparecendo frequentemente na mídia como porta-voz.

O assassinato reacendeu as preocupações dos políticos com relação à segurança, que foi reforçada na última década após os assassinatos de dois parlamentares em exercício. A deputada trabalhista Jo Cox foi baleada e esfaqueada em 2016 por um extremista de extrema direita, e o conservador David Amess foi esfaqueado em 2021 por um agressor inspirado pelo grupo Estado Islâmico.

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