EUA e Irã retomam ataques; iranianos dizem que ofensivas americanas atrasam reabertura de Ormuz

Os Estados Unidos e o Irã voltaram a trocar ataques no fim da tarde desta terça-feira, 14. De acordo com relatos da imprensa iraniana, mísseis americanos atingiram diversos territórios no Estreito de Ormuz, enquanto as forças armadas do país persa retaliaram e atacaram bases americanas no Bahrein e no Kuwait.

Segundo a rede de televisão estatal iraniana PressTV, a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) realizou um "ataque coordenado com mísseis e drones" em áreas militares controladas pelos EUA na região. As ofensivas teriam atingido armazéns com armas e peças para navios na base de Sheikh Isa, no Bahrein, além de uma área de lançamento de drones na base aérea de Ali Al Salem, no Kuwait, destruindo diversos equipamentos.

Os militares do Irã afirmaram que qualquer outro ataque americano será recebido com "respostas surpreendentes", destacando que a continuidade das ações militares dos EUA impede a reabertura do Estreito de Ormuz.

"Enquanto as ações maliciosas dos EUA continuarem na região, nenhuma gota de petróleo ou gás será exportada da região", teria dito a IRGC, segundo a PressTV. Os ataques "vão apenas atrasar a reabertura do Estreito de Ormuz".

Mais cedo, o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, em inglês) confirmou que lançou mais uma rodada de ataques contra o Irã. Segundo a agência de notícias iraniana Tasnim, os ataques atingiram diversas localidades, como as ilhas de Qeshm, Hengam e a cidade de Bandar Abbas.

De acordo com a imprensa do país persa, ainda não há registros de vítimas ou danos à infraestrutura residencial e comercial.