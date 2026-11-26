EUA detonam estoque nacional de azida de chumbo em operação controlada

O Exército dos EUA detonou, em uma operação controlada realizada na quarta-feira (25) em Iowa, todo o estoque nacional de azida de chumbo, composto químico usado na fabricação de explosivos. Avaliações preliminares indicam que a detonação não dispersou poeira tóxica em residências nem em propriedades rurais próximas.

Foram erguidas barreiras de terra, e espuma e água foram aplicadas sobre os dois depósitos que continham as 5 toneladas de azida de chumbo; de acordo com as autoridades, tais medidas parecem ter absorvido grande parte da força da explosão.

Monitores de qualidade do ar da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) não detectaram a presença de chumbo na atmosfera ao redor da Fábrica de Munições do Exército em Middletown (Iowa). Um alerta enviado para telefones celulares no final da tarde de quarta-feira informou que era seguro retomar as atividades normais. O Exército dos EUA relatou, ainda, que a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) declarou a área ao redor da instalação como segura.

Ainda assim, agências governamentais e pesquisadores independentes planejam realizar, nas próximas semanas, testes ambientais abrangentes em busca de vestígios de chumbo - um metal pesado particularmente perigoso para crianças e gestantes - em fontes de água, propriedades rurais, residências e áreas de lazer.

O Exército afirmou que a opção mais segura era realizar a detonação imediata do estoque, uma vez que o material estava em processo de degradação e corria o risco de explodir de forma incontrolável a qualquer momento, especialmente com a queda das temperaturas.

Alguns especialistas alertaram que ainda é muito cedo para afirmar se as comunidades locais estão, de fato, fora de perigo. Contudo, o major-general Eric Shirley, que comandou a operação do Exército, declarou que o risco foi reduzido "ao patamar mais próximo de zero que é humanamente possível".

*Fonte: Associated Press.