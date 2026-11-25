EUA descartam uso de acordos comerciais com Rússia pelo fim da guerra, diz jornal

Segundo autoridades americanas, a estratégia de acordos econômicos estava "em segundo plano"

Os Estados Unidos abandonaram seus planos de usar acordos comerciais como incentivo para que a Rússia encerre a guerra na Ucrânia, após Moscou demonstrar pouco interesse nos projetos sugeridos, informou o jornal britânico Financial Times nesta quarta-feira, 25.

Segundo o jornal, cinco autoridades a par da mudança de estratégia afirmaram que os enviados especiais americanos Jared Kushner, genro de Donald Trump, e Steve Witkoff disseram a autoridades europeias que as parcerias empresariais não eram mais um elemento central da proposta dos EUA à Rússia.

Procurado pelo Financial Times, um funcionário americano classificou a reportagem como "imprecisa" e afirmou que o governo anunciaria suas frentes de negociação quando estivesse pronto. Segundo ele, os acordos comerciais "continuam sendo um elemento".

O jornal também ouviu pessoas a par das ideias do governo russo, que afirmaram que, inicialmente, autoridades de Moscou viram a promessa de acordos comerciais como uma forma de manter Trump envolvido nas negociações e, por isso, reagiram positivamente às propostas.

No entanto, segundo as fontes, Moscou perdeu interesse nas propostas. O Financial Times afirmou que, na rodada mais recente de negociações, realizada em Abu Dhabi no início deste mês, autoridades russas demonstraram pouco interesse nos acordos comerciais e, em vez disso, reforçaram suas exigências, como a cessão de territórios por parte da Ucrânia.

Segundo autoridades americanas, a estratégia de acordos econômicos estava "em segundo plano". As fontes disseram ao jornal que Washington adotaria uma abordagem de negociação "mais tradicional", concentrada na fórmula de "território em troca de paz".

Entre as propostas comerciais apresentadas em setembro como incentivos para reativar as negociações de paz estavam a participação de petrolíferas americanas em um plano para retomar as vendas de petróleo bruto russo à Europa por meio de oleodutos e a retomada do acesso de companhias aéreas americanas ao espaço aéreo russo para voos de trânsito e sobrevoos, informou o jornal.

No domingo, 22, Kushner fez uma longa publicação nas redes sociais sobre as negociações para o fim da guerra, mas não mencionou acordos comerciais. No texto, o foco dele foram possíveis garantias de segurança para o período pós-guerra.

"Nas próximas semanas, em conversas privadas e discussões multilaterais, pretendemos trabalhar com a Ucrânia, nossos parceiros europeus e a Rússia para tentar alcançar um entendimento comum sobre essa arquitetura", disse ele.