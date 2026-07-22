EUA concluem a 11ª noite de ataques contra o Irã

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) concluiu sua 11ª noite de ataques contra o Irã. As operações tiveram como alvos centros de operações militares, capacidades marítimas, hangares de aeronaves, instalações de armazenamento de drones e infraestrutura de logística militar iraniana.
Em comunicado divulgado na noite desta terça-feira (21), as forças americanas informaram que a nova onda de ofensiva visa reduzir a capacidade do Irã de ameaçar a navegação comercial no Estreito de Ormuz.
Apesar da agressão iraniana, o Estreito de Ormuz permanece aberto ao trânsito de navios comerciais. Desde o início de maio, as forças do Centcom ajudaram a viabilizar a passagem de aproximadamente 900 navios comerciais e 450 milhões de barris de petróleo bruto.
Esforços diplomáticos
Antes dos ataques mais recentes, o ministro do Interior do Irã, Eskandar Momeni, esteve no Paquistão, mediador do conflito. A visita buscava revitalizar a diplomacia, mas não há clareza sobre um possível novo acordo para encerrar a guerra.