EUA concluem a 11ª noite de ataques contra o Irã

As forças americanas informaram que a nova onda de ofensiva visou reduzir ainda mais a capacidade do Irã de ameaçar a navegação comercial no Estreito de Ormuz

Uma bola de fogo ilumina o céu após um ataque de míssil a Tel Aviv em 28 de fevereiro de 2026 ( Foto: Foto JOHN WESSELS / AFP )

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) concluiu sua 11ª noite de ataques contra o Irã. As operações tiveram como alvos centros de operações militares, capacidades marítimas, hangares de aeronaves, instalações de armazenamento de drones e infraestrutura de logística militar iraniana.

Em comunicado divulgado na noite desta terça-feira (21), as forças americanas informaram que a nova onda de ofensiva visa reduzir a capacidade do Irã de ameaçar a navegação comercial no Estreito de Ormuz.

Apesar da agressão iraniana, o Estreito de Ormuz permanece aberto ao trânsito de navios comerciais. Desde o início de maio, as forças do Centcom ajudaram a viabilizar a passagem de aproximadamente 900 navios comerciais e 450 milhões de barris de petróleo bruto.

Esforços diplomáticos