EUA anunciam que dispararam contra navio que tentava furar bloqueio a portos do Irã

O Exército dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira, 27, que disparou contra uma embarcação com a bandeira de Palau que tentava violar o bloqueio imposto por Washington há vários meses aos portos iranianos.

O Comando Central (Centcom), responsável pela supervisão das forças americanas no Oriente Médio, informou que uma aeronave dos EUA disparou, na quinta-feira, "munições de precisão" contra a popa do navio comercial Pacific Archer.

"O sistema de propulsão do navio foi desativado e a tripulação civil não sofreu ferimentos", segundo o comunicado do Centcom, que ressaltou que o incidente ocorreu no Golfo de Omã.

O Pacific Archer havia deixado o porto iraniano de Bandar Abbas, no Estreito de Ormuz, segundo o comunicado.

O Centcom afirmou que "continua aplicando rigorosamente o bloqueio", que já deixou seis embarcações fora de operação e desviou outras 158.

Os Estados Unidos iniciaram o bloqueio aos portos do Irã em meados de julho, após o colapso de um frágil acordo com o país.

Teerã advertiu na segunda-feira, 23, que recorreria a todos os meios à sua disposição para combater o bloqueio imposto pelos Estados Unidos a seus portos, que agrava a situação econômica no país.