EUA ampliam ofensiva contra o Irã e atingem região de Teerã; tensão volta a escalar

Além da ofensiva aérea, militares americanos abriram fogo contra o petroleiro Belma, de bandeira de Curaçao, que seguia em direção à Ilha de Kharg

Uma bola de fogo ilumina o céu após um ataque de míssil a Tel Aviv em 28 de fevereiro de 2026 ( Foto: Foto JOHN WESSELS / AFP )

Os Estados Unidos intensificaram os ataques contra o Irã na madrugada desta quinta-feira, 16, ampliando a ofensiva para áreas mais ao norte do país e atingindo, pela primeira vez nesta nova escalada do conflito, regiões próximas à capital, Teerã. A ação foi seguida por uma retaliação iraniana com mísseis e drones contra países do Oriente Médio que abrigam forças americanas, elevando novamente o risco de um conflito regional de maiores proporções.

Segundo a imprensa estatal iraniana, os bombardeios americanos atingiram áreas nos arredores de Teerã e a província de Semnan, onde estão concentradas instalações ligadas à produção de mísseis balísticos e ao programa espacial iraniano. Também houve relatos de ataques nas províncias de Hamedan, Hormozgan, Khuzistão, Lorestão, Markazi e Sistão-Baluchistão.

Além da ofensiva aérea, militares americanos abriram fogo contra o petroleiro Belma, de bandeira de Curaçao, que seguia em direção à Ilha de Kharg, principal terminal de exportação de petróleo do Irã, no Golfo Pérsico. De acordo com as Forças Armadas dos Estados Unidos, a embarcação ignorou repetidos avisos para interromper a navegação e foi atingida por um míssil disparado por uma aeronave militar, que danificou sua chaminé e a incapacitou.

A nova onda de ataques ocorre dias após o fracasso do acordo provisório que buscava interromper os confrontos entre Washington e Teerã. Desde então, as duas potências voltaram a trocar ataques em diferentes pontos do Oriente Médio, enquanto o Irã renovou as ameaças de restringir o tráfego no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte global de petróleo.

Autoridades iranianas afirmam que os bombardeios americanos já deixaram mais de 35 mortos e cerca de 300 feridos desde o início da nova fase do conflito.

Em resposta à ofensiva desta quinta-feira, o Irã lançou mísseis e drones contra alvos no Bahrein, na Jordânia e no Kuwait, países que hospedam bases militares americanas. Até o momento, não há confirmação de mortos ou feridos nesses ataques.

O porta-voz do Quartel-General Central Khatam al-Anbiya das Forças Armadas iranianas, coronel Ebrahim Zolfaghari, voltou a ameaçar uma escalada militar caso Washington amplie os bombardeios contra a infraestrutura do país.

"Toda a infraestrutura da região será destruída sob os golpes de aço das poderosas forças armadas da República Islâmica do Irã", afirmou Zolfaghari. O militar também reiterou que Teerã não aceitará qualquer interferência americana no Estreito de Ormuz. "Em hipótese alguma permitiremos que os Estados Unidos, como país estrangeiro e extrarregional, interfiram no Estreito de Ormuz. Esta é a linha vermelha intransponível do Irã", declarou.

Na véspera, os Estados Unidos já haviam intensificado o ritmo das operações ao realizar ataques durante o dia, incluindo um bombardeio contra instalações militares na Ilha de Tunb, ponto estratégico no Estreito de Ormuz. Outro ataque teve como alvo um quartel da 388ª Brigada de Infantaria Mecanizada do Irã, na província de Sistão e Baluchistão. Segundo a televisão estatal iraniana, ao menos sete militares morreram e outros ficaram feridos após o lançamento de 13 mísseis.