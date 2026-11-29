Espanha escolhe primeiro-ministro em eleições antecipadas em meio a protestos

Para conseguir formar um governo, um partido precisa de 176 assentos no Parlamento - número que, de acordo com as pesquisas prévias, não deve ser alcançado nem por Sanchez nem por Feijóo

A Espanha escolhe neste domingo, 29, se quer continuar com o social-democrata Pedro Sánchez como primeiro-ministro ou se deve fazer um movimento à direita, seguindo a tendência europeia dos últimos anos. Em um pleito adiantado após crises de infraestrutura, alto custo de vida e milhares de pessoas nas ruas, Sanchez aposta em políticas sociais e no eleitorado progressista, enquanto vê uma possível derrota para uma coalizão que pode trazer a ultradireita a setores do governo nacional pela primeira vez desde Francisco Franco, em 1975.

Nas últimas pesquisas divulgadas pelo instituto 40dB em parceria com o jornal espanhol El País, tanto o Partido Popular (PP), sigla de direita de Alberto Núñez Feijóo, quanto o Partido Socialista Obrero Español (PSOE), legenda de centro-esquerda de Sánchez, apareciam próximos nas intenções de voto, com 31,8% e 30,9% respectivamente. Mas o principal fator que torna essa eleição tão incerta são os partidos menores, essenciais para a formação dos governos.

Para conseguir formar um governo, um partido precisa de 176 assentos no Parlamento - número que, de acordo com as pesquisas prévias, não deve ser alcançado nem por Sanchez nem por Feijóo. O partido de extrema direita de Santiago Abascal, o Vox, aparece em terceiro lugar, com 17,3% e já sinalizou que pode trabalhar com o PP para governar a Espanha - com a contrapartida de ter, também, uma voz ativa dentro do Congresso e nas pastas governamentais.

"A elevada fragmentação faz com que, para governar, sejam necessários pactos - pactos aos quais já estamos nos acostumando na Espanha, mas que não faziam parte do nosso vocabulário. As pesquisas apontam que, graças ao crescimento do Vox, talvez o PP consiga governar com ele. Mas também é verdade que já vivemos na Espanha a incapacidade dos partidos de, após as eleições, chegarem a acordos. Então tudo pode nos surpreender", afirmou Leticia Maria Ruiz Rodriguez, diretora do departamento de ciência política da Universidade Complutense de Madri.

Enquanto o Vox se consolida como uma terceira força, a coligação dos partidos de esquerda enfrenta uma clara fragmentação de ideias. Ada Colau, que concorre com o Frente Amplio, uma junção de legendas menores, defende uma coalizão com o PSOE para formar governo, mas descarta um movimento de "cordão sanitário" para barrar a entrada do Vox no poder. Com cerca de 5,7% nas intenções de voto, porém, o Frente Amplio pouco contribuiria para uma maioria de Sanchez.

Outros partidos, como os independentistas regionais da Catalunha e do País Basco, por exemplo, poderiam contribuir com uma média de 32 cadeiras, segundo a pesquisa do 40dB. Com a previsão atual, Sanchez poderia obter cerca de 165 cadeiras, menos que o necessário para formar a maioria.

Diferentemente do Brasil, os eleitores espanhóis não escolhem diretamente qual candidato querem ver como primeiro-ministro do país. Os partidos fazem suas campanhas indicando seus líderes, mas eles não estão presentes na cédula de votação. Assim, a eleição é feita em listas partidárias e os 350 assentos são distribuídos por província de acordo com a porcentagem de cada partido. Depois das eleições, o Congresso tem cerca de 25 dias para tomar posse e indicar ao rei da Espanha, Felipe VI, um nome em que a maioria expresse apoio para o cargo.

Falta de apoio marcou dissolução do Parlamento

Sánchez convocou as eleições em 5 de outubro após não conseguir aprovar dois decretos sobre moradia no Congresso. A Casa já estava fragmentada e a maior parte dos parlamentares votou para barrar o projeto do primeiro-ministro, que previa a continuação de contratos de aluguel e medidas de proteção à inquilinos vulneráveis. A questão é tratada como prioridade pela população: mais de 3 milhões de pessoas já saíram em manifestações pelas ruas de cidades como Madri, Barcelona, Valência e Sevilha para reclamar sobre o custo alto de moradia.

A virada de apoio do até então aliado Junts, partido de centro-direita da Catalunha, contra Sánchez na votação foi o gatilho para que o primeiro-ministro desmanchasse o parlamento e convocasse as eleições gerais para o dia 29 de novembro.

"A oportunidade surgiu porque a Espanha passou por uma série de crises - a mais grave foi a de Ceuta neste verão - e a oportunidade de convocar as eleições em sintonia com os protestos sobre a moradia foi uma forma de recuperar a narrativa, recuperar a iniciativa e evitar que a discussão gire em torno de Ceuta, da migração e da segurança, temas nos quais o PSOE teria um resultado ruim", explicou Juan Luis Manfredi, professor de estudos internacionais da Universidade de Castilla-La Mancha, na Espanha.

Governando a Espanha desde 2018, Pedro Sánchez, de 54 anos, chegou ao poder diante de um escândalo de corrupção do PP e após uma moção de retirada do antigo primeiro-ministro, Mariano Rajoy. Seu período à frente do país já é marcado por duas eleições antecipadas, além de reformas trabalhistas e uma administração extremamente fragmentada, em que teve maioria parlamentar apenas em algumas poucas vezes ao longo dos anos.

Em sua campanha atual, Sánchez tentou se afastar de assuntos que colocaram a Espanha em rota de colisão com outros países, como a imigração, e tentou focar em um discurso de políticas sociais e de rechaço à direita no país, mas lida diretamente com o cansaço do eleitor espanhol.

"Temos oito anos de governo de Pedro Sánchez e isso gerou um desgaste estrutural no eleitorado. Não se trata tanto de um motivo específico, mas sim da sucessão de oito anos de decisões. (Os últimos anos) tiveram um governo em curto-circuito, com pouca atividade real, porque ele não conseguiu aprovar orçamentos, porque tem uma maioria parlamentar muito escassa e porque não é capaz de levar adiante sua agenda", apontou Manfredi.

Sua principal oposição é Alberto Núñez Feijóo, líder do PP e primeiro colocado nas pesquisas. Feijóo ficou perto de se tornar o presidente do governo espanhol em 2023, quando seu partido venceu as eleições gerais, mas a já presente divisão do parlamento impediu que o político tivesse maioria e formasse um governo.

Agora, Feijóo aposta no "voto útil", apoiado na insatisfação popular com Sánchez. Seu lema de campanha traz a ideia da reconstrução nacional, afirmando ser a alternativa para um controle mais rígido das fronteiras, para a gestão de serviços públicos e para a construção de novas moradias.

A figura central deste domingo, porém, deve ser Santiago Abascal, do Vox. A baixa possibilidade de seu nome ser indicado ao cargo de presidente do governo não impede que ele seja um ativo estratégico na campanha do partido. Com uma agenda conservadora e alinhada com outros partidos de extrema direita da Europa, Abascal defende a remigração, com deportações e repatriações, o corte de impostos e a revogação de políticas de gênero.

Sua posição é comparável com Roberto Vannacci na Itália. No domingo, Abascal deve carregar votos suficientes para sentar à mesa de negociações e se tornar uma espécie de fiel da balança: quem quer que seja que tente conquistar maioria precisará dos preciosos assentos do Vox.

"A grande questão é quem mobiliza seu eleitorado. O eleitorado da direita está muito mobilizado porque quer expulsar Sánchez, ou seja, a principal proposta dos partidos de direita é o antissanchismo. A esquerda está desmobilizada e a grande questão é se será possível mobilizá-la ou não - essa é a chave de toda a campanha", explicou Javier Carbonell, analista do programa de política e instituições europeias do European Policy Center.

Segundo Carbonell, o momento decisivo na campanha de reeleição de Sánchez foi o acidente de trem em Urda, região central da Espanha, que matou quase 70 pessoas em meados de outubro. O caso foi um choque no discurso do primeiro-ministro, que defendia seu investimento em infraestrutura como uma das coisas a se manter em um próximo governo. Foi como se Sanchez virasse as costas para o próprio plano de governo que estava apresentando para a população.

"Foi muito importante porque a campanha de Sánchez era positiva e, precisamente, voltada para mobilizar os eleitores de esquerda que estavam desmobilizados. O acidente lembra que o Estado não está funcionando, lembra todos os problemas que o governo está enfrentando e, portanto, complicou bastante a narrativa da campanha", apontou Carbonell. "Até que ponto isso acabará afetando as eleições? É bastante difícil saber, mas foi um duro golpe. Foi um duro golpe porque é totalmente contrário à narrativa que eles queriam utilizar".