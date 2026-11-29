Espanha: candidatos fazem 'dia de reflexão' antes das eleições gerais deste domingo

Os candidatos às eleições gerais da Espanha fazem neste sábado, 28, o "dia de reflexão", após 15 dias de campanha, antes da abertura das urnas amanhã, às 9h, no horário local (5h no horário de Brasília).

O primeiro-ministro e candidato socialista à reeleição, Pedro Sánchez (PSOE), passou o dia praticando esportes e com a família, de acordo com informações da imprensa espanhola. Já o líder do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, viajou para Ceuta, em uma movimentação descrita pelo jornal El País como "no limite legal" no dia de reflexão: o PP afirma que ele não terá agenda pública nem participará de atos políticos, e que a visita ocorre como "demonstração de apoio e solidariedade" à cidade autônoma.

Ainda segundo o jornal espanhol, o governo afirmou que "tudo está pronto" para que a votação ocorra com "normalidade, segurança e plenas garantias". Mais de 38,6 milhões de eleitores estão aptos a votar.

Uma análise de projeções eleitorais aponta um "cenário central" em que PP e Vox somariam 176 cadeiras e poderiam formar governo. O modelo citado pelo El País indica 87% de chance para esse desfecho, porcentual que cai para 83% na previsão final - o que, na leitura do levantamento, significa que em cerca de "uma em cada seis vezes" o resultado poderia ser diferente, diante de variações e erros usuais das pesquisas (que podem chegar a cerca de 10 cadeiras para algum partido). A análise também lista cenários alternativos, incluindo desde um desempenho melhor da esquerda que permita a Sánchez buscar nova investidura até situações de bloqueio parlamentar em que o partido Junts teria papel decisivo.