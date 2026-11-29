Equador vai às urnas em eleição decisiva para governo Noboa e afetada pelas chuvas

O Equador iniciou neste domingo, 29, eleições de meio de mandato para definir mais de duas centenas de autoridades locais, em meio a um período de chuvas intensas que obrigou o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) a transferir dezenas de locais de votação afetados pelos temporais. Nas eleições, consideradas um teste do apoio político ao governo do presidente Daniel Noboa, serão escolhidos 222 prefeitos, 23 governadores provinciais e sete integrantes do Conselho de Participação Cidadã e Controle Social (CPCCS), órgão responsável pela nomeação de autoridades de controle.

"Garantimos que a vontade dos eleitores será respeitada", afirmou o presidente do órgão eleitoral, José Cabrera, na abertura da votação. Ele também pediu que as diferenças de uma sociedade plural sejam resolvidas "por meio dos mecanismos democráticos". "Por meio da participação, do respeito às regras e da confiança nos procedimentos democráticos, fortalecemos nossas instituições e nossa convivência", disse a autoridade eleitoral.