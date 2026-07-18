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Embaixador do Irã no Paquistão acusa Trump de ter destruído acordo

Estadão Conteúdo

18 de julho de 2026 às 19:47

O embaixador do Irã no Paquistão, Reza Amiri Moghadam, afirmou em publicação no X que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "já destruiu duas conquistas importantes" da diplomacia contemporânea, apesar de "continuar falando sobre paz". Segundo ele, Trump teria rompido o acordo nuclear com o Irã (JCPOA, na sigla em inglês) "apenas 473 dias" após assumir o cargo pela primeira vez, em 2018.

Na mesma mensagem, Moghadam disse que, por "interpretação arbitrária" e "má vontade", Trump também teria "destruído" o memorando de entendimento (MOU) de Islamabad, firmado em junho, em menos de 20 dias após a assinatura. Para o embaixador, o fato de os EUA não terem aguardado "nem 60 dias" para violar o documento indicaria falta de "determinação, vontade e intenção" para que qualquer acordo tenha sucesso.

"O ponto é: não há intenção de paz ou do chamado acordo; a intenção básica é desestabilizar", escreveu o diplomata na rede social. O Paquistão atuou como mediador do MOU firmado por EUA e Irã.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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