Criança mata outra com rifle ao brincarem com arma falsa

Uma criança matou outra com um rifle no Alasca (EUA) após uma brincadeira com armas falsas da marca "Nerf". As informações são da agência de notícias Associated Press.

A polícia do Alasca foi notificada no último domingo (30) sobre a morte de uma criança em Mountain Village, nos Estados Unidos. Os agentes disseram que encontraram "duas crianças brincando com 'armas Nerf' [marca de brinquedos] quando uma delas pegou um rifle e atirou na outra".

VEJA MAIS

Ao Anchorage Daily News, o porta-voz da polícia, Austin MCDaniel, disse que havia um adulto dentro de casa quando a criança deixou a arma falsa de lado e foi atrás de uma verdadeira.

Detalhes como nomes e idades das crianças não foram divulgados pelas autoridades "devido ao tamanho da comunidade em que este trágico evento ocorreu e nossa exigência de proteger as informações de menores".

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Ádna Figueira, editora de OLiberal.com)