COP31 termina sem acordo e deixa de fora proposta defendida em Belém

Impasse sobre a redução do uso de combustíveis fósseis prolongou as negociações por mais de 44 horas na Turquia

Simon Stiell, secretário-executivo da ONU para Mudanças Climáticas, acompanha os momentos finais da COP31, encerrada sem consenso sobre o documento político ( Foto: Kiara Worth / UN Climate Change )

A 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31) terminou neste domingo (22), em Antália, na Turquia, sem a aprovação de um acordo político final e sem incorporar uma das principais propostas defendidas pelo Brasil durante a COP30, realizada em Belém, em novembro de 2025: a adoção de um mapa do caminho para reduzir a dependência mundial de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural.

Em 2023, durante a COP28, em Dubai, os países haviam firmado um compromisso para avançar nessa transição. Dois anos depois, em Belém, a presidência brasileira assumiu a tarefa de elaborar um roteiro para transformar esse compromisso em ações concretas. O material foi apresentado neste mês, antes da abertura da conferência na Turquia.

Entretanto, além de deixar de fora a proposta brasileira, a última versão do documento apresentada na COP31 sequer mencionava explicitamente os combustíveis fósseis, principais responsáveis pelo aquecimento global. A omissão levou a União Europeia, o Panamá e as Ilhas Marshall a rejeitarem o texto.

Prevista para terminar na sexta-feira (20), a conferência ultrapassou em mais de 44 horas o prazo original, tornando-se a mais longa da história das negociações climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), superando a COP25, realizada em Madri, em 2019.

Durante a plenária de encerramento, o presidente da COP31 e ministro turco do Meio Ambiente, Murat Kurum, descartou a apresentação de uma nova proposta.

“Entendo que não há acordo sobre este texto. Por essa razão, essas decisões não foram adotadas”, afirmou Kurum, segundo a agência AFP.

As decisões nas conferências climáticas da ONU são tomadas por consenso, o que permite que a oposição de um único país impeça a aprovação de um documento.

O que impediu o acordo na COP31?

A inclusão de compromissos relacionados à redução do uso de combustíveis fósseis enfrentou resistência de grandes produtores de petróleo, liderados pela Arábia Saudita.

“Não aprovaremos uma decisão que sequer mencione os combustíveis fósseis, principal causa das mudanças climáticas”, declarou o ministro do Meio Ambiente da Irlanda, Darragh O’Brien, em nome do bloco europeu, segundo a RFI.

O documento rejeitado previa ampliar para 35% a participação da eletricidade no consumo mundial de energia até 2035, além de acelerar o desenvolvimento de tecnologias de captura e armazenamento de carbono.

O financiamento climático destinado aos países em desenvolvimento também esteve entre os principais obstáculos à conclusão das negociações.

O que o Brasil defende?

Durante as negociações em Antália, o ministro brasileiro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, defendeu que o processo de transição energética considere as particularidades econômicas e sociais de cada país.

“O Brasil entende que o afastamento do uso de combustíveis fósseis é uma prioridade absoluta que nós temos que perseguir”, afirmou Capobianco, na última terça-feira (17).