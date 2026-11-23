Comissão Europeia alerta usuários da EU Academy sobre vazamento de dados após ciberataque

A Comissão Europeia alertou nesta segunda-feira, 23, os usuários de um de seus sites sobre o vazamento de dados pessoais em um grande ciberataque com inteligência artificial (IA) lançado contra a instituição da UE no mês passado.

O braço executivo da União Europeia afirmou que o site da EU Academy foi afetado pelo ciberataque. O site oferece cursos e informações sobre as políticas do bloco de 27 nações para pessoas fora das instituições da UE.

"A dimensão exata do vazamento de dados ainda está sendo investigada como medida de precaução", disse o porta-voz Thomas Regnier. Nomes e endereços de e-mail estavam entre os dados roubados, afirmou ele, mas não especificou quantas pessoas foram afetadas.

A Comissão confirmou na semana passada que detectou os primeiros incidentes envolvendo seus bancos de dados em 22 de outubro e que seus especialistas em segurança cibernética tomaram "medidas preventivas" para limitar os danos.

Regnier se recusou a confirmar se a campanha cibernética, que durou um mês, foi controlada. "Enquanto a investigação estiver em andamento, não farei nenhuma declaração conclusiva nesta fase sobre o ponto em que nos encontramos", disse ele.

Uma mensagem no site da EU Academy informava que o acesso havia sido desativado e que medidas haviam sido tomadas para conter o incidente e limitar seu impacto. O site alertava os usuários para que ficassem atentos a e-mails e mensagens suspeitas ou não solicitadas e para que evitassem compartilhar informações pessoais com qualquer pessoa que os contatasse sobre o site ou suas atividades.

A agência CERT-EU supervisiona a segurança digital das instituições da UE, que empregam cerca de 40.000 pessoas apenas em Bruxelas. Em uma postagem de blog de 4 de novembro, a agência alertou sobre ameaças provenientes de uma ferramenta específica de IA chamada ARTEX. Embora projetada para usar IA para identificar vulnerabilidades em sistemas digitais, ela foi associada a ataques recentes em todo o mundo.

A agência afirmou ser "altamente provável" que o ARTEX tenha sido usado em atividades baseadas em IA em "sua área de atuação". Ela não confirmou nenhum ataque à Comissão.

"Acreditamos que a disponibilidade pública do ARTEX provavelmente acelerará sua adoção por agentes maliciosos, resultando em ataques automatizados mais frequentes, rápidos e escaláveis, com maior taxa de sucesso", afirmou a agência.