China reafirma apoio ao Brasil contra 'interferência externa' após investidas de Milei e Trump

Comunicado de Pequim ocorre após ataques de Javier Milei e medidas de Donald Trump contra a diplomacia do Brasil

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou apoiar os esforços do Brasil para preservar sua soberania e independência e se opor a "interferência externa", segundo comunicado divulgado pelo Ministério de Relações Exteriores chinês nesta segunda-feira (27). Xi e o presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) conversaram por telefone ontem à noite.

"A China valoriza a posição internacional e a importante influência do Brasil, apoiando seus esforços na salvaguarda da soberania e independência, na oposição à interferência externa e na manutenção da paz e estabilidade na região e no mundo", pontuou a nota.

O comunicado de Pequim não cita diretamente os Estados Unidos ou a Argentina, mas ocorre após investidas dos governos Donald Trump e Javier Milei sobre a política nacional. No últimos dias, o Itamaraty negou o visto a dois funcionários do Departamento de Estado do país que viajariam ao Brasil para verificar a "transparência do processo eleitoral brasileiro" e Lula chamou o embaixador brasileiro em Buenos Aires a Brasília após falas de Milei em convenção do PL.