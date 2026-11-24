Cantora iraniana recebe 74 chibatadas por cantar sem hijab

Parastoo Ahmadi foi punida nesta segunda-feira (23), junto com quatro integrantes da equipe; apresentação foi transmitida no YouTube em 2024

A cantora iraniana Parastoo Ahmadi recebeu 74 chibatadas nesta segunda-feira (23), após ser condenada por realizar uma apresentação musical sem usar o hijab, véu islâmico obrigatório para mulheres no Irã. A punição também foi aplicada a quatro integrantes da equipe que participou do espetáculo, realizado em dezembro de 2024.

Segundo o advogado de defesa, Mostafa Nili, as sentenças foram executadas na cidade de Qom, a cerca de 140 quilômetros de Teerã. A informação foi divulgada pela organização Iran Human Rights (IHRNGO), que citou o representante legal da cantora.

Além de Ahmadi, receberam a mesma punição o organizador do show, Mohsen Lashkari, e os músicos Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri e Amir-Ali Pirnia. A defesa informou à BBC que tentou anular, reduzir ou adiar a execução das penas, mas todos os pedidos foram rejeitados.

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Apresentação sem véu viralizou nas redes sociais

O caso teve origem em dezembro de 2024, quando Parastoo Ahmadi publicou em seu canal no YouTube uma apresentação musical transmitida ao vivo. No vídeo, a artista aparece usando um vestido sem mangas e sem o hijab, contrariando as regras de vestimenta impostas às mulheres no país.

A gravação alcançou milhões de visualizações e repercutiu nas redes sociais. No Irã, as leis exigem que mulheres utilizem o véu islâmico e roupas consideradas adequadas pelas autoridades. Apresentações musicais públicas de mulheres também são proibidas em determinadas circunstâncias.

Leftist Media will not tell, you tell the world Islamic regime in Iran killing & beating women for not wearing hijab. This is Parastoo Ahmadi, a renowned Iranian singer, sentenced to 74 lashes for singing without a hijab. https://t.co/NENcpmD7Fk — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) November 24, 2026

Em junho de 2026, um tribunal criminal de Qom condenou Ahmadi e outras oito pessoas por ofensa à decência pública, em razão da produção e divulgação de conteúdo classificado pela Justiça como vulgar e imoral. Além das chibatadas, os réus receberam proibições de exercer atividades artísticas e deixar o país por dois anos. A decisão foi confirmada em segunda instância no fim de setembro.