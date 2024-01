Brasileira é detida na Colômbia com 130 sapos 'arlequins' escondidos em mala

Uma brasileira foi detida pela Polícia Nacional da Colômbia nesta segunda-feira (29), ao tentar embarcar no Aeroporto Internacional El Dorado, em Bogotá, com 130 sapos venenosos na bagagem. Os animais são de uma espécie ameaçada e foram encontrados em embalagens plásticas de filmes fotográficos, asfixiados e desidratados, conforme a Secretaria do Meio Ambiente de Bogotá. A mulher de 37 anos, que não teve a identidade revelada, foi autuada por tráfico de fauna.

Os sapos venenosos, da espécia ‘arlequins’, estão entre os mais peçonhentos do mundo. A mulher foi abordada quando se preparava para embarcar em um voo para São Paulo, com escala no Panamá. Durante a inspeção de bagagens, a polícia encontrou os sapos camuflados em uma mala. A mulher disse ter recebido os sapos de presente de uma comunidade indígena de Nariño, região a 800 quilômetros da capital.

As autoridades colombianas afirmam que a espécie está em risco de extinção devido ao tráfico internacional de animais. Colecionadores pagam até mil dólares por exemplar, dada sua beleza exótica e a exclusividade de serem encontrados apenas nos bosques tropicais úmidos do Pacífico colombiano.

Os sapos estão em recuperação no Centro de Atenção e Valorização de Flora e Fauna Silvestre para serem devolvidos à natureza, com acompanhamento da Seccional de Carabineiros e Proteção Ambiental. A mulher foi entregue à Procuradoria-Geral da Nação, e pode sujeita a uma multa de até 58 milhões de pesos colombianos, aproximadamente R$ 70 mil. Seu nome não foi divulgado pelas autoridades colombianas.