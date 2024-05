Bicarbonato de sódio: veja 10 utilidades incríveis do composto químico no dia a dia

O bicarbonato de sódio (NaHCO3) é um composto químico barato e facilmente encontrado em supermercados e lojas de produtos naturais. Apesar de sua simplicidade, ele possui diversas propriedades que o tornam um verdadeiro coringa para ter em casa.

Sua principal característica é a alcalinidade, ou seja, a capacidade de neutralizar ácidos. Essa propriedade, combinada com suas propriedades antissépticas e desodorizantes, o torna útil para diversos fins, desde a cozinha até a limpeza da casa. Confira 10 utilidades do bicarbonato de sódio no dia a dia.

Na cozinha

Agente fermentador: Substitui o fermento em bolos e biscoitos, promovendo textura fofinha através da liberação de dióxido de carbono quando aquecido.

Amaciador de carne: Deixe a carne de molho em uma solução de água e bicarbonato de sódio por 30 minutos para deixá-la mais macia e saborosa.

Limpador de frutas e legumes: Remove pesticidas e impurezas mergulhando as frutas e legumes em uma solução de água e bicarbonato de sódio por alguns minutos.

Desodorizador de geladeira: Coloque um pote aberto com bicarbonato de sódio dentro da geladeira para eliminar odores desagradáveis.

Na limpeza

Tira manchas: Eficaz contra manchas de café, chá, vinho e outras substâncias em roupas, tapetes e estofados. Faça uma pasta com bicarbonato de sódio e água, aplique na mancha e deixe agir por alguns minutos antes de lavar.

Desinfetante: Limpe superfícies e pisos com uma solução de água e bicarbonato de sódio para eliminar germes e bactérias.

Desentupidor de pia: Despeje meia xícara de bicarbonato de sódio seguido de vinagre no ralo entupido. Deixe agir por alguns minutos e depois despeje água quente para desentupir.

Limpador de forno: Faça uma pasta com bicarbonato de sódio e água, aplique no forno frio e deixe agir por algumas horas. Depois, limpe com um pano úmido.

Na saúde e beleza

Alivia azia e refluxo: Beba uma solução de água com bicarbonato de sódio para neutralizar o ácido do estômago e aliviar o desconforto.

Esfoliante facial: Misture bicarbonato de sódio com água ou azeite de oliva e faça uma leve esfoliação no rosto para remover células mortas e promover a renovação da pele.

É importante ressaltar que o bicarbonato de sódio, apesar de seus diversos benefícios, deve ser usado com moderação. Evite o contato direto com os olhos e mucosas, pois pode causar irritação. Em caso de dúvidas, consulte um médico ou farmacêutico.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)