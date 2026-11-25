Atirador de Fort Hood pede adiamento de execução por fuzilamento nos EUA

No documento, assinado pelo próprio Hasan, ele afirma que pretende demonstrar que a sentença e a condenação foram obtidas e continuam sendo mantidas em violação a seus direitos constitucionais e legais

Nidal Hasan, responsável pelo ataque a tiros que matou 13 pessoas na base militar de Fort Hood, no Texas, em 2009, pediu a um tribunal federal dos Estados Unidos o adiamento de sua execução por fuzilamento. O condenado busca mais tempo para preparar uma petição que contesta sua sentença de morte e a condenação imposta pela Justiça militar.

No documento, assinado pelo próprio Hasan, ele afirma que pretende demonstrar que a sentença e a condenação foram obtidas e continuam sendo mantidas em violação a seus direitos constitucionais e legais. Este processo pode atrasar os planos do governo do presidente Donald Trump para a execução, que estava prevista para 3 de dezembro.

Uma audiência sobre o pedido foi marcada para a manhã desta quarta-feira, 25.

Histórico do Ataque e Condenação

Hasan, que era psiquiatra do Exército americano, foi considerado culpado por múltiplos homicídios e por tentativas de homicídio contra as mais de 30 pessoas feridas durante o ataque. Em outubro, autoridades militares e do Pentágono anunciaram a execução após uma determinação de Trump.

Seria a primeira execução militar nos Estados Unidos desde 1961 e a primeira por fuzilamento desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, declarou que a execução seria transmitida ao vivo, o que provocou protestos. Trump posteriormente cancelou o plano de transmissão.

Estratégia de Defesa e Novas Alegações

Hasan pretende apresentar argumentos semelhantes aos que foram barrados durante seu primeiro julgamento, em 2013. Na ocasião, ele dispensou seus advogados e decidiu fazer a própria defesa. Um dos pontos que gostaria de levar ao júri era a alegação de que suas ações poderiam ser justificadas legalmente porque estaria defendendo o Talibã afegão.

Ele considerava a ofensiva do Exército dos Estados Unidos ilegal. O argumento foi classificado nos documentos judiciais como uma tese de "defesa de terceiros", mas o juiz responsável pelo julgamento impediu que Hasan o apresentasse ao júri.

Durante as três semanas de julgamento, o condenado permaneceu praticamente em silêncio. Enquanto os militares convocaram quase 90 testemunhas, Hasan não chamou nenhuma pessoa para depor em sua defesa e também não fez alegações finais.

A postura levou os advogados de apoio, designados pelo tribunal, a concluir que o objetivo de Hasan era obter uma sentença de morte. No novo processo, ele afirma que pretende continuar representando a si próprio, embora receba assistência de advogados do Projeto de Pena Capital da União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU).

O caso foi encaminhado ao juiz federal Tony Mattivi, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos no Kansas. Hasan está detido na prisão militar de Fort Leavenworth, no Estado.

Controvérsia sobre a Presença de Sobreviventes

Além da disputa judicial sobre a sentença, a execução também enfrenta questionamentos relacionados à presença de sobreviventes do ataque. A realização estava prevista para 3 de dezembro, mas três pessoas que sobreviveram ao tiroteio foram informadas de que não poderiam acompanhar o procedimento.

Em 10 de novembro, o Exército comunicou que os três não se enquadravam nos critérios para testemunhar a execução, porque não eram vítimas diretas das acusações que resultaram na condenação de Hasan. As regras militares estabelecem restrições sobre quem pode acompanhar esse tipo de procedimento.

Na terça-feira, os sobreviventes receberam uma nova resposta negativa a um pedido de reconsideração. Em mensagem compartilhada com a Associated Press, as autoridades citaram questões de segurança e limitações de espaço.

Os três argumentaram que a definição de vítima prevista no Código Uniforme de Justiça Militar deveria incluir pessoas que sofreram danos físicos, emocionais ou financeiros diretamente relacionados aos crimes. Uma carta assinada pelo comandante de Fort Leavenworth informou que não haveria possibilidade de novo recurso.

Relatos e Reivindicações das Vítimas

Entre os que tiveram o pedido negado está a coronel reformada Kathy Platoni, que seria supervisora de Hasan durante uma missão planejada no Afeganistão. Ela afirmou que gostaria de estar presente para olhar o condenado nos olhos e dizer que ele não conseguiu convencê-la de suas justificativas.

Platoni relatou que os sobreviventes de sua unidade foram enviados ao Afeganistão 29 dias depois do ataque. Ela descreveu as lembranças do dia do tiroteio, quando soldados tentaram socorrer colegas feridos sem contar com suprimentos médicos ou água suficientes. A coronel guarda o uniforme manchado de sangue que vestia ao tentar ajudar um capitão gravemente ferido.

Outra sobrevivente que teve o pedido de participação negado foi Julia Wilson, que estava grávida de nove meses quando Hasan abriu fogo. Ela afirmou que a forma como as autoridades militares conduziram o processo provocou sofrimento adicional e dificultou a recuperação dos envolvidos.

O major reformado C. Alan Hopewell, que testemunhou no julgamento de Hasan, também foi impedido de acompanhar a execução. Ele confirmou a identidade do atirador depois que dois militares o atingiram ao tentar interromper o ataque. O ex-major afirmou que uma bala passou perto dele e atingiu seu carro.

Hopewell, Platoni e Wilson também disseram que continuarão pressionando para que o ataque de Fort Hood seja reclassificado como um ato de terrorismo doméstico, em vez de violência no local de trabalho. Hopewell considera a presença na execução uma responsabilidade com os militares mortos, feridos e ameaçados durante o ataque.