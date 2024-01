Árvores de Natal não vendidas lojas são doadas e devoradas por animais em zoo; confira

Árvores de Natal não vendidas no comércio de Berlim, na Alemanha, no final do ano, ganharam uma destinação curiosa. Comerciantes locais doaram as árvores ao zoológico da cidade, onde foram servidas como parte do "café da manhã" para diversos animais nesta quinta-feira (04). Svenja Eisenbarth, assessora de imprensa do zoológico, comentou sobre a refeição inusitada:

"Acreditam que elas estavam gostosas, já que os animais as comeram em poucos minutos".

Sobre as árvores doadas

Essas árvores não vendidas são provenientes de parceiros que fornecem árvores orgânicas não tratadas. Os vendedores de árvores de Natal embalam essas árvores não vendidas e as entregam ao zoológico no início de janeiro. O zoológico recebeu dois caminhões cheios delas, proporcionando uma refeição especial para os animais e garantindo uma destinação sustentável para as árvores não utilizadas.

