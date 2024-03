Após reeleito, Putin ameaça terceira guerra mundial se Ocidente enviar tropas à Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, em seu discurso de vitória nas eleições presidenciais, no domingo (17), alertou que o envio de tropas ocidentais à Ucrânia poderia desencadear uma terceira guerra mundial. Putin destacou que tal ação seria um passo crítico em direção a um conflito global, ressaltando que ninguém teria interesse nesse desfecho.

Em 26 de fevereiro, o presidente francês, Emmanuel Macron, levantou a possibilidade de enviar tropas da Otan à Ucrânia, afirmando que "qualquer coisa é possível" para impedir a Rússia de obter vantagem no conflito. No entanto, Putin, em resposta a Macron, expressou esperança de que a França busque soluções pacíficas para a situação.

Na sexta-feira (15), Macron reforçou a importância de impedir a vitória russa no conflito ucraniano após se reunir com líderes europeus. Apesar disso, recuou da ideia de enviar tropas da Otan à região, destacando um compromisso mútuo entre os líderes europeus para evitar uma escalada do conflito com a Rússia.