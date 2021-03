Protagonismo: mulheres movem a atividade industrial em todo o Estado

A produção industrial paraense tem sido destaque na gradativa recuperação da economia na crise pandêmica. Os dados mais recentes da Pesquisa Industrial Mensal, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relativos a dezembro de 2020 mostraram que no Pará houve uma variação positiva de 3,6% no período analisado, superior à média nacional que ficou em 0,9%.

Cheyda Belfor acredita que a mulher empresária tem que ter um posicionamento forte diante do mercado profissional (Igor Mota / O Liberal)

O crescimento das atividades-fim se reflete também em incremento na cadeia de processos, produtos e serviços terceirizados, um segmento no qual se nota cada vez mais a presença de lideranças femininas. Priscilla Vieira é um desses nomes em destaque, estando a frente da MLX Uniformes, empresa responsável pela produção do vestuário de funcionários de grandes indústrias do setor mineral, energia, construção e cosméticos do estado.

A história da MLX começou em 1994 com apenas seis funcionários sob o comando da empresária Márcia Bitar. Há sete anos, ela foi sucedida pelas filhas que hoje empregam mais de 150 pessoas no empreendimento que tem capacidade de produção de 18 mil peças por mês em uma área de cerca de 2 mil quadrados no município de Ananindeua. O apoio da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), a busca por certificações e qualificações, entre outras medidas contribuíram para o avanço da empresa, porém Priscilla Vieira reconhece o aprendizado que a atuação da mãe proporcionou.

“Eu lembro de mim com 8 anos de idade indo atrapalhar, na época a gente achava que ajudava na serigrafia, tentava pintar. Nas nossas férias, com 12 anos, a gente ficava na lojinha, vendia e ela nos remunerava por aquilo. Ela é a nossa inspiração sem dúvida, Se hoje nós somos tão determinadas, corremos atrás dos nossos objetivos, não aceitamos um ‘não’ quando vemos uma dificuldade, mudamos a trajetória e tentamos melhorar sempre, é herança dela com certeza absoluta”, afirma.

ESTRATÉGIA

Mesmo com as consequências da pandemia sobre a economia, a MLX Uniformes permanece em evidência, inclusive atendendo as demandas do setor hospitalar. Além disso, Priscilla Vieira aponta ainda a importância de uma estratégia focada em comunicação. “A gente acabou tendo que se vender de uma maneira diferente. Precisamos melhorar o nosso ambiente de comunicação, hoje a gente está bem mais digital. A gente já tinha site e Instagram, e percebemos que esse é um movimento natural da maioria das indústrias porque essa comunicação não está só no institucional, está no comercial mesmo. A gente fala mais com o nosso cliente e isso é uma coisa positiva”.

Priscilla Vieira: “A gente tem que ter uma postura muito mais séria e transparente” (Igor Mota / O Liberal)

Os produtos e serviços ligados à comunicação são outro ramo essencial para a indústria, fornecendo desde os cartões de visita aos grandes painéis e fachadas. Cheyda Belfor apostou no atendimento às demandas desse setor para se estabelecer no mercado à frente da Vita Comunicação Visual.

O empreendimento surgiu há 10 anos com um capital inicial de R$ 750, que aliados à experiência da empresária e ao networking que já havia estabelecido, levaram a Vita a se tornar uma referência na área. Atualmente, são principalmente três perfis de clientes atendidos: as grandes empresas, arquitetos e empresários e o segmento de eventos com produtos personalizados. Para Cheyda Belfor, o mercado local percebe cada vez mais a necessidade desse investimento e pede inovações que vem sendo incorporados ao leque de produtos tradicionais, como os painéis em Neon LED em que a Vita Comunicação Visual é pioneira.

“A gente se responsabiliza desde o início até o final. Se acontecer algum problema dentro desse processo, nós estamos ali prontos para resolver o desafio do cliente, que é o que muitas pessoas não fazem. Nós temos uma grande preocupação com o pós-venda, com esse suporte que o cliente precisa”, destaca Cheyda Belfor sobre o diferencial da atuação da Vita no mercado.

Mesmo atuando em segmentos diferentes e possuírem trajetórias distintas, ambas as empresárias relatam a necessidade de assumir uma postura comum na atuação profissional para serem reconhecidas enquanto figuras de liderança. “A mulher para ser empresária tem que ter um posicionamento muito forte apesar de ter um coração muito grande e isso acaba nos prejudicando em alguns casos. É a questão da mulher forte e desse coração que a gente acaba tendo pra lidar com toda essa situação, que muitas vezes envolve razão e sensibilidade”, reflete Cheyda.

Mulheres no comando e na linha de produção (Igor Mota / O Liberal)

CAPACIDADE

Priscilla Vieira corrobora essa visão que envolve a mulher empresária. “É um desafio diário porque a gente tem que ter uma postura muito mais séria e transparente para mostrar que esse trabalho é tão bom quanto, que você tem produto, que você tem qualidade, que você tem preço. A gente quebrar essa barreira de mostrar que a gente tem capacidade de fazer tão bem quanto ou melhor que qualquer pessoa do Sul, isso foi uma quebra de paradigma, mas que com trabalho sério e honesto flui muito bem”.

Apesar dos desafios impostos por uma sociedade patriarcal, a trajetória bem-sucedida das duas empresárias mostra que a liderança feminina é algo inegável e que ela é capaz de gerar produtos, processos, serviços e inovações que contribuem para um cenário mais igualitário no mercado.