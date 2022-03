Paraense tem trajetória de sucesso no mercado imobiliário

Aos 23 anos, após fazer o curso do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), Débora Reale descobriu a sua vocação para atuar como corretora de imóveis. Desde então, a profissional vem construindo uma carreira de sucesso no mercado de Belém e Ananindeua à frente de sua própria empresa.

A empresária, que tem 36 anos, é filha de um comerciante cearense e chegou a se formar no curso de direito, pois o seu pai tinha o sonho de ter uma filha advogada. “Formei em direito, estagiei por quatro anos em um dos mais conceituados escritórios de advocacia de Belém, porém meu coração não batia pelo exercício da profissão e, como sempre vivi o comércio em casa, acabei indo para esse lado”, revela.

Empresária já passou por diversos setores do segmento imobiliário, como aluguel e financiamento (André Oliveira/ O Liberal)

Em 2010, após conversar com um primo corretor de imóveis, Débora começou a trabalhar no ramo.

“Fiz uma entrevista em um escritório e identificaram que o meu perfil seria para vender imóvel na planta, ou seja, vender sonhos porque o imóvel não existia. Aí optei por passar três meses apenas me especializando e entendendo a área. Passei por todos os setores, como imóvel pronto, aluguel, financiamento, avaliação, tudo o que tinha a me oferecer”, explica a correta.

Os primeiros apartamentos vendidos por ela ficavam localizados no conjunto Cidade Nova 8, local que, na época, não tinha tanta visibilidade para possíveis compradores de imóveis. “Lá era só mato e foi aí que a minha atuação na área, de fato, começou. Depois dessas duas vendas, tive uma grande abertura de portas e passei a pegar um plantão atrás do outro. Eu ficava sempre entre as três primeiras colocadas em vendas do trimestre”, relembra.

Rumo ao sucesso

Após criar um site com a marca da empresa onde trabalhava, a corretora começou a incomodar o diretor da instituição, que entendeu a atitude como uma afronta. Diante dessa situação, em 2012, a empresária decidiu criar, junto com uma grande amiga, o empreendimento Débora Reale Consultoria de Imóveis.

Débora ressalta que o segredo para o sucesso é ser forte e nunca desistir (André Oliveira/ O Liberal)

A empresa ficava em um prédio localizado na travessa Manoel Evaristo, no bairro do Umarizal. No local, ela e a amiga se dedicavam 100% para alcançar o sucesso. “Foi um grande desafio, porém, os gestores das construtoras vendo que estávamos muito empenhadas, começaram a nos procurar e a fechar os produtos conosco. Eles passaram a gostar muito do trabalho que estava sendo feito por nós”, comenta.

Após um período de muito trabalho, a empresa alcançou o sucesso, principalmente na internet, pois o site da imobiliária passou a ser muito visitado por clientes e corretores de imóveis.

Desafios

Em 2013, a empresa mudou-se para outro prédio e construiu uma história de três anos no local, porém no ano de 2016, uma crise econômica abalou o mercado.

“Os empresários tiraram dinheiro da poupança e o mercado imobiliário sentiu profundamente, pois não havia mais dinheiro no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) para financiamento imobiliário e 99% das vendas ocorrem através de financiamento bancário”, comenta Débora.

No momento em que o mercado deu uma recuada, a empresária percebeu que precisava nutrir as pessoas com informações sobre o segmento imobiliário e também ajudar na questão emocional, com palavras de positividade. Foi aí que surgiu a ideia de criar um canal no Youtube, com o nome: Descomplicando a Corretagem, onde ela dava dicas para os corretores de imóveis.

“Ainda neste ano, fiz a minha formação de coach no Brasil e no exterior. Aí comecei a estudar profundamente as pessoas e, pelo instagram, passei a alimentá-las com informações que acrescentassem na vida delas”, relembra.

Grandes resultados

Em poucos meses, a empresária se tornou autoridade no mercado imobiliário de Belém e Ananindeua. “O meu instagram gerou grandes resultados. Lá, os clientes passaram a entender como funcionava todo o processo de venda e viram como está cada vez mais fácil comprar um imóvel”, explica.

Empresária atua com grandes empreendimentos da avenida Augusto Montenegro (André Oliveira/ O Liberal)

De acordo com a gestora, hoje a imobiliária está localizada na avenida Augusto Montenegro e conta com 15 funcionários, mantendo-se entre os três primeiros lugares de venda no mercado.

“Conquistamos a nossa sede, veículos e apartamentos. Tudo isso aconteceu porque em nenhum momento me deixei levar pelo pensamento do outro, pelo sentimento do outro, pela ação ou falta de ação do outro”, comemora Débora.

Mesmo com tantos desafios ao longo de sua trajetória, Débora ressalta que desistir dos seus sonhos nunca foi uma opção. “Muitas pessoas no meio do caminho aparecerão para tentar te atrapalhar, tirar as suas forças e impedir você de crescer, pois muitos não estão preparados para o seu sucesso, ele incomoda. Porém, nunca, em hipótese alguma, se desvie do seu objetivo”, finaliza.