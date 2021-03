Dedicação e amor fazem parte da trajetória profissional de mulheres de destaque no mercado

A participação feminina no mercado de trabalho é marcada por diversas lutas e desafios, mas também por conquistas e superação. Hoje, as mulheres ocupam profissões e cargos que antes eram restritos ao público masculino, por exemplo. Toda essa evolução tem grande representatividade e, como resultado, a ocupação de cargos de liderança também já apresenta grande avanço em diversas empresas e segmentos.

De acordo com a nova edição do Índice de Diversidade de Gênero (IDG), elaborado pela Kantar, empresa global referência em dados, insights e consultoria, apenas 10% das 668 maiores empresas do continente com ações em Bolsa têm lideranças com equilíbrio de gênero. Apesar do longo caminho ainda a ser percorrido, no setor industrial há bons exemplos de trajetórias inspiradoras.

CIÊNCIA

À frente da área de pesquisa e inovação do ecoparque, fábrica da Natura no Pará, a bióloga Carolina Domenico, de 37 anos, entrou na empresa ainda como estagiária, há 13 anos, por meio de um processo seletivo. Nascida em Poços de Caldas (MG), a sua trajetória foi marcada pela ousadia. "Entrei para atuar em tecnologia, na área de óleos essenciais, em Cajamar (SP), e, no percurso, acabei pedindo para migrar para bioagricultura, porém não existia essa vaga. Era algo que me despertava grande interesse e os meus gestores entenderam meu desejo e acabaram abrindo mão da minha vaga, ficando sem estagiária, para me dar essa oportunidade", relembra Carolina.

A trajetória não foi só de sucesso. Ao encerrar o período de estágio, a bióloga não foi efetivada, pela falta de disponibilidade de vagas, o que a deixou triste, porém, foi crucial para que pudesse decidir continuar os estudos, dando início ao mestrado em Agricultura Tropical. "Dessa vez, o final do curso coincidiu com uma vaga na Natura, na qual me candidatei novamente no processo seletivo e fui efetivada, desde 2010 como pesquisadora", conta a bióloga, que percorreu, ao longo de 11 anos, pelos cargos de pesquisadora júnior, sênior, coordenadora e, agora, é gerente científica, exercendo uma liderança horizontal, ao lado de outras oito pessoas dentro da área de Pesquisa Avançada, sendo, no total cinco mulheres.

Os desafios diários na jornada profissional de Carolina incluem a prospecção de espécies vegetais com potencial para uso em novos produtos. A rotina é dividida em ir para o campo/floresta, coletar essas plantas, construir com os agricultores as boas práticas de produção e os parâmetros para o uso sustentável do recurso, até o desenvolvimento das cadeias de fornecimento, com projeção do plantio/ou manejo e colheita do insumo em escala industrial.

Carolina Domenico (Divulgação)

"A gente sabe que Amazônia tem a maior concentração de biodiversidade do mundo, porém ainda é pouco conhecida. Então como fazer isso e de um jeito inovador, é desafiador", pontua a pesquisadora.

Entre os destaques que fazem parte da atuação de Carolina, está a pesquisa com o Tucumã, a partir do seu fruto a Natura desenvolveu um óleo e uma manteiga, que faz parte da nova linha da Natura Ekos, lançada este mês. O trabalho de três anos para o desenvolvimento da cadeia produtiva envolveu cerca de 300 agricultores, de sete comunidades para uma produção inicial de mil toneladas do fruto in natura.

"Foi uma cadeia de fornecimento que chamou minha atenção por envolver muitas mulheres, inclusive com uma associação organizada pelo público feminino, a Associação das Mulheres Agroextrativistas da Comunidade de Ajó, em Cametá", destaca a gerente científica de inovação do Ecoparque.

Outra pesquisa que traz orgulho é a do Patauá, uma palmeira amazônica que as comunidades tradicionais utilizavam o óleo do fruto para deixar os cabelos mais macios, e por meio da ciência Carolina, junto à equipe de Pesquisa da Natura, comprovaram a eficácia deste óleo no fio do cabelo. Este novo beneficio culminou com a organização de uma nova cadeia de produtos da sociobiodiversidade amazônica para suportar a linha de produtos Ekos Patauá.

Apesar da trajetória sólida e inspiradora, Carolina tem consciência que ainda é possível progredir muito quando se fala de cargos de liderança ocupados por mulheres. "Na Natura, em específico, temos desde a vice-presidência e diretoria, como gerentes. Diante deste cenário consigo ver este movimento no Brasil acontecendo e avançando", afirma.

Para a bióloga, trabalhar por um propósito é a primeira mensagem que se deve deixar. "Quando acreditamos muito no que fazemos, o trabalho se torna parte da sua vida e isto traz leveza para a rotina. Acreditar no seu próprio potencial e dizer sim para você mesma também é fundamental para alcançar seus objetivos", opina.

DESAFIOS

A assistente social Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social, que está à frente de todos os projetos deste cunho e também culturais da Equatorial Energia, destaca a existência de questões que podem dificultar uma maior representatividade da mulher em altos cargos, mas iniciativas sólidas podem quebrar essas barreiras. Para ela, de acordo com a experiência que desenvolve, a solução está no aumento de políticas que garantam diversidade de pensamento na mesa de tomada de decisão, que atendam a igualdade de oportunidades no desenvolvimento de carreira e trabalhem o preconceito no recrutamento.

Michelle Miranda (Arquivo pessoal)

"Acho que o fato de já estarmos debatendo isso é uma evolução. Ter mulheres como referência na liderança é muito importante, mas precisamos fazer mais. Acredito que as empresas precisam fazer um trabalho de inclusão, não somente em admitir uma mulher, mas de se ter um plano de carreira, por exemplo", afirma Michelle.

Desafios como equiparação salarial e seleção e recrutamento também ainda precisam ser superados, de acordo com a analista. "Infelizmente o preconceito ainda existe. Têm mulheres que na hora do recrutamento, quando questionadas se querem ter filhos, acabam dizendo que não por medo de perder aquela vaga", detalha a assistente social, sobre as barreiras enfrentadas pelo público feminino no mercado de trabalho.

TRAJETÓRIA

Michelle entrou na Equatorial como assistente social, para atuar na área de Segurança do Trabalho, com riscos sociais. Passou também pelo setor de Gente e Gestão, na área de benefícios, e há cinco anos atua na comunicação, liderando projetos de responsabilidade social e culturais.

Michelle Miranda: “Ter mulheres como referência na liderança é importante, mas precisamos fazer mais” (Oswaldo Forte / O Liberal)

Entre os mais de 30 trabalhos realizados com foco social em todo o estado, ela destaca o ABC da Energia, com incentivos ao consumo consciente e eficiente para as escolas públicas, e o apoio à cultura por meio do E+ Cultura, projeto que somente em 2020 conseguiu gerar renda para mais de 650 pessoas, além de entretenimento para o público.

"O maior desafio é a distância que temos de enfrentar, sem o acompanhamento presencial dos projetos, verificando a realidade das instituições. Isso acaba dificultando de certa forma, mas não impede que a gente continue realizando as ações e levando benefícios para quem está mais vulnerável neste momento", pontua a analista, que está há mais de anos na empresa e estima que os projetos já beneficiaram mais de 11 mil pessoas em todas as regiões do estado.

Já o trabalho que mais se orgulha é o E+Energia Voluntária, um dos primeiros projetos implantados na sua área atual, que é reconhecido pela liderança. "É um projeto que mobiliza e engaja todos os nossos colaboradores e parceiros, além de fazer o bem para quem mais necessita. A alma da empresa são os funcionários e por meio dos projetos vejo que trabalho em uma empresa que tem uma alma muito solidária e comprometida em ajudar o próximo", afirma Michelle.

A profissional garante que a move é a paixão pelo que faz e a possibilidade de poder fazer a diferença na vida das pessoas. Para inspirar outras mulheres que sonham em uma trajetória de sucesso, ela deixa a sua mensagem: "Vibre por cada conquista, compartilhe cada resultado e trabalhe sempre o seu desenvolvimento pessoal", finaliza.