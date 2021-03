Carreiras não têm gênero: o empoderamento e a liderança feminina no mercado de trabalho

Defininivamente não existe profissão de homem e profissão de mulher. O gênero não determina a nossa capacidade para exercer uma profissão, mas, sim, as nossas aptidões, habilidades adquiridas, inclinações e profissionalização. O ponto positivo do mercado de trabalho na atualidade é que o tema “Diversidade & Inclusão” vem sendo tratado cada vez mais sob a ótica da valorização da competência, criatividade e inovação do indívíduo, independente de gênero, cor, raça, religião, entre outros aspectos.

No entanto, remover barreiras ainda existentes, como mitos e estereótipos sobre gênero, ainda é um dos desafios da vida real e que acompanha o movimento de ampliar um ambiente mais diverso no mercado de trabalho. Relatório do Fórum Econômico Mundial indica que a igualdade de gêneros só se dará – se se continuarmos na evolução pelos direitos das mulheres – em 2095. E mais: a discrepância, falando de participação econômica e oportunidades femininas, chega a 60% ou mais. No ranking de igualdade de salários, o Brasil é o penúltimo entre todos os países das Américas, perdendo só para o Chile (ocupamos o 124º lugar de 142 países avaliados).

Alinhada à Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a Vale busca fortalecer iniciativas e práticas voltadas à equidade de gênero e ao empoderamento de mulheres nas operações da empresa. Em janeiro deste ano, o Programa Formação Profissional (PFP), que integra o Portas de Entrada da Vale, recebeu uma nova turma de trainees operacionais, sendo 546 mulheres do total de 650 vagas para formação teórica e prática.

Saulo Prazeres, gerente de Recursos Humanos da Vale, destaca que a empresa está avançando para alcançar a meta de ampliação da presença feminina nas suas operações, passando de 13% para 26% até 2030. “Esta iniciativa faz parte da estratégia para ampliar a diversidade e inclusão de pessoas com deficiência e mulheres nas operações. Até 2030 devemos ter 26% de mulheres entre nossos empregados. Hoje recebemos um grupo de mais de 500 trainees, que já se tornou um dos maiores grupos de mulheres a ingressar nas operações do Pará e do Maranhão”, comenta.

EMPODERAMENTO

Mulher. Engenheira de Minas. Triatleta. Taiany Coura é um dos exemplos de que a presença feminina na área operacional se tornou rotina na indústria. Atuando há um ano e meio na Mina do Salobo III - Projeto Salobo III, projeto de cobre em Marabá, ela destaca o dinamismo da mulher como um dos diferenciais para conciliar e gerenciar diversas tarefas no dia a dia. Nos cinco anos de atuação na Vale, teve experiências diversas, essenciais para a sua atuação na Gerência de Prontidão Operacional. “O que mais me marcou na Vale foi quando tive a oportunidade de assumir a operação de mina em Serra Sul. Naquele momento eu tive certeza que na Vale a mulher pode chegar aonde ela quiser na sua carreira. Tenho muito orgulho de falar que fui a primeira supervisora da Operação de Mina de Serra Sul”, lembra.

Taiany Coura é um dos exemplos de que a presença feminina na área operacional se tornou rotina na Vale (Arquivo Vale)

O espírito esportista também potencializou habilidades que a engenheira traz para o seu dia a dia na profissão, sobretudo a disciplina e a sensibilidade para o trabalho em equipe. “Eu brinco que agora a mineração está de portas e coração abertos para as mulheres e é muito gratificante ver tantas mulheres entrando para este mundo fantástico da mineração. As mulheres possuem uma potente capacidade de engajar e desenvolver conexões pessoais, com eficácia e responsabilidade”, destaca.

LIDERANÇA FEMININA

A descoberta da verdadeira vocação mudou a história de Renata Castro, coordenadora de Perfuração e Desmonte na Mina de Serra Sul (Canaã dos Carajás). Formada inicialmente em Administração de Empresas, ela iniciou estágio em uma planta de ferroligas da Vale Manganês e a transferência para a Mina de Manganês despertou a sua paixão pela mineração. Não deu outra: formou-se em Engenharia de Minas: “Tudo é possível. O mais importante é você ter força de vontade para aprender novos desafios, acreditar que, independente do gênero, você possui talentos e poderá aplicá-los da melhor forma com um direcionamento correto”, afirma.

Exemplo de encarreiramento profissional, Deusvany Rosa da Costa passou por todas as etapas da carreira e sucessão da empresa, desde o cargo técnico até chegar à liderança. “Para isso acontecer, passei por muitos aprendizados, perserverança e obstáculos”, destaca. Há um ano como supervisora, Deusvany está à frente de uma equipe, em sua maioria, formada por homens. A relação é pautada no respeito e no cuidado com as pessoas. “Todas nós somos capazes de atuar em qualquer área, onde quer que seja. Não foi fácil pra mim, mas como a palavra desistir não existe em meu dicionário, corri atrás e venci todos os obstáculos e estou apta a vencer os próximos que virão”, ressalta.

Deusvany Rosa da Costa passou por todas as etapas da carreira e sucessão da empresa até chegar à cargos de liderança (Arquivo Vale)

SEM LIMITES

“Carreiras não têm gênero, o sucesso não tem limites”: documentário produzido para capacitar os alunos a remover barreiras como mitos e estereótipos sobre gênero ao procurar uma carreira. Este vídeo ajuda os espectadores a perceberem que mulheres e homens não diferem em suas habilidades para aprender ciências, matemática e mecânica. Também ensina, embora os homens geralmente sejam considerados mais fortes do que as mulheres, com o treinamento, a maioria das mulheres pode desenvolver a força da parte superior do corpo para a maioria dos trabalhos não tradicionais.